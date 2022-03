Adnan Januzaj amené en Serie A par Mino Raiola ? "Ca n'a rien à voir"

Adnan Januzaj s'est lié au célèbre agent Mino Raiola depuis la saison passée. En fin de contrat en juin prochain, va-t-il en profiter pour rejoindre la Serie A ?

Adnan Januzaj est devenu un joueur bien plus complet ces dernières années à la Real Sociedad, au-delà même des statistiques. "J'étais dans le top 5 mondial en termes d'occasions créées, il n'y a donc pas que les chiffres qui comptent. Il faut regarder ce qu'un joueur réussit sur le terrain, et tout dépend du travail de l'équipe également", pointe-t-il ce mardi en conférence de presse. "Je sens que je suis plus collectif, plus mature et que je travaille aussi un peu plus défensivement".

Un Januzaj "nouveau", qui sait qu'il s'apprête à entrer dans les meilleures années de sa carrière. Le meilleur moment pour un transfert ? "Je ne peux pas en parler, c'est personnel", évacue-t-il. "Ma collaboration avec Mino (Raiola) ? Je le connais depuis longtemps. Oui, nous travaillons ensemble depuis quelques temps mais ça n'a rien à voir avec un transfert". Naples, notamment, était une destination évoquée. "Ce que les gens pensent, je m'en fiche. Ca ne concerne que moi, ma famille et Mino", conclut le Diable Rouge.