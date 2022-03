Lyon prêt à recruter deux étoiles montantes de Ligue 1

Les Lyonnais, qui vivent une saison extrêmement décevante, préparent déjà le prochain exercice.

Bloqué depuis de longues semaines aux abords de la dixième place de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais vit une saison très compliquée. Alors qu'il reste moins de dix rencontres de championnat, Lyon est à six points de la première place européenne occupée par Strasbourg, invaincu depuis sept rencontres. Autant dire que les chances des Lyonnais sont minces. Pour éviter une telle situation la saison prochaine, la direction lyonnaise prépare déjà son mercato d'été depuis plusieurs semaines. Jean-Michel Aulas souhaite recruter des joueurs qui connaissent le championnat et qui seront directement prêts à prester à leur meilleur niveau. Selon Le Progrès, Lyon piste, en ce sens, deux étoiles montantes de Ligue 1 cette saison: Jonathan Clauss et Seko Fofana, les deux meilleurs joueurs Lensois, actuels huitièmes de Ligue 1, cette saison.