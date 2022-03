Le Bayern va débourser 300.000 euros pour un jeune joueur de 13 ans

Un club de foot prêt à faire des folies financières pour s'octroyer un joueur, cela n'a rien de nouveau mais pour les services d'un jeune joueur de 13 ans, cela semble un peu démesuré surtout vu la somme impliquée dans la transaction.

Selon Fabrizio Romano, le Bayern serait donc prêt à allonger 300.000 euros pour s'offrir le jeune talent offensif du Borussia Mönchengladbach : Mike Wisdom.

"Ce genre d'accord est tout sauf bénéfique pour le football allemand", aurait déclaré le directeur sportif de Gladbach, Roland Virkus, Rheinische Post.

