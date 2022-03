Josh Cullen, cadre à Anderlecht et cadre en sélection

Josh Cullen a progressivement atteint un statut d'intouchable en club, et espère bien l'être également devenu en sélection.

Josh Cullen (25 ans) était loin d'être un international irlandais confirmé au moment de rejoindre le RSC Anderlecht, en provenance de West Ham United. Le rugueux milieu de terrain avait disputé deux rencontres avec l'Eire, deux amicaux en 2019, manquant notamment les qualifications pour l'Euro 2020 et le début de la Ligue des Nations. Puis, un transfert et la renaissance : après une période d'adaptation, durant laquelle il laissait également sceptique en Belgique, Cullen a convaincu tout le monde - à Bruxelles, mais aussi à Dublin.

Depuis mars 2021, Josh Cullen est un titulaire incontournable dans l'entrejeu irlandais : sur les douze rencontres disputées par les Shamrocks depuis un an, l'Anderlechtois n'en a loupé qu'une, et a été titulaire lors de dix des onze autres. Il a vécu la double gifle de ce mois de mars 2021, les défaites en Serbie (3-2) et surtout à domicile contre le Luxembourg (0-1), ce 0/6 qui a enterré les espoirs de qualification irlandaise pour le Mondial 2022. Mais paradoxalement, c'est lors de ces matchs que Josh Cullen a convaincu son sélectionneur : la grinta dont il fait preuve n'impressionne pas qu'à Anderlecht.

Numéro 6 sur le dos, l'Irlandais d'origine anglaise - ou plutôt l'Anglais d'origine irlandaise, puisqu'il est né à Westcliff-on-Sea, dans l'Essex, et n'est Irlandais que par ses grands-parents - a également failli jouer un mauvais tour au Portugal en septembre dernier, passant tout près d'une victoire à Lisbonne. Il avait fallu un doublé de Cristiano Ronaldo pour empêcher la Seleçao de déjà se retrouver proche des barrages. La République d'Irlande récidivera en novembre dernier, tenant bon (0-0) et privant le Portugal de qualification directe.

Josh Cullen, lors de ces rencontres, n'a naturellement pas eu de rôle créatif - même s'il compte deux passes décisives en sélection, face à l'Azerbaïdjan, à l'aller et au retour lors des qualifications pour le Mondial. Son job est de ratisser le milieu de terrain et ne pas laisser d'air aux adversaires. Ce samedi, il retrouvera peut-être bien Albert Sambi Lokonga (pour peu que celui-ci joue), qu'il connaît sur le bout des doigts et prendrait un malin plaisir à titiller. Afin de prouver qu'il a lui aussi le niveau Premier League. Face à son nouveau pays d'adoption, nul doute que le Mauve sera très motivé...