Mancini ne partira pas !

Malgré le gros échec de l'équipe nationale italienne, Roberto Mancini ne veut pas jeter l'éponge.

Battue par la Macédoine du Nord (0-1), jeudi, l'Italie ne disputera pas la Coupe du monde au Qatar. Malgré cette immense déception, le sélectionneur Roberto Mancini ne souhaite pas tourner le dos à l'équipe nationale.

"Prenons-le temps de réfléchir et de comprendre avec lucidité. La seule chose à faire maintenant est de relever la tête et de travailler pour le futur, a expliqué le manager italien. L'élimination est dure à accepter, mais accueillir aussi les défaites de la vie fait partie d'un parcours sain de développement humain et sportif."