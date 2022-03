Olivier Giroud toujours plus proche d'un record national

L'international français a une nouvelle fois été décisif avec les Bleus en inscrivant un but face à la Côte d'Ivoire.

Menée au score face aux Ivoiriens, la France a pu compter sur Olivier Giroud pour trouver le chemin des filets et égaliser. Un but qui écrit un peu plus la légende du buteur français.

En effet, il a planté sa 47e rose en équipe de France, ce qui conforte sa place de deuxième meilleur buteur en Bleu mais qui le rapproche surtout du record absolu de Thierry Henry avec ses 51 buts.