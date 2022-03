Un nouveau club de Liga sur Edinson Cavani

El Matador ne devrait pas rester à Old Trafford après cette saison...

Les rumeurs vont bon train concernant le prochain club d'Edinson Cavani. L'Urugayen de 35 ans ne joue plus vraiment à Manchester United et voit plusieurs clubs se positionner afin de l'attirer l'an prochain.

En fin de contrat dès cet été, El Matador a déjà été cité au Brésil (Botafogo), en Italie (Inter) et en Espagne (FC Barcelone). Il semblerait justement qu'un nouveau prétendant ibérique soit entré dans la course : selon le journaliste spécialisé en transferts Ekrem Konur, ce serait la Real Sociedad qui serait maintenant intéressée par signer celui qui sera libre en juin prochain. L'on parlerait même d'une offre portant sur un contrat d'un an, avec une année supplémentaire en option.