91 553 : l'affluence record au Camp Nou pour le Clasico féminin !

Le Barça Femení accueillait le Real Feminino, un Clasico féminin en quart de finale de Ligue des champions.

Pour cette affiche, le Camp Nou à guichets fermés a enregistré l'affluence record de 91 553 spectateurs, la plus grande de tous les temps pour une rencontre de football féminin.

Sur le terrain, le Barça avait remporté le match aller (1-3), tout comme le retour ce soir (5-2). Olga Carmona (18e) sur penalty et Claudia Zornoza (48e) répondaient à l'ouverture du score catalane de Mapi León (8e).

Mais les Catalanes mettaient rapidement fin à tout suspense grâce à Aitana Bonmatí (52e), Claudia Pina (55e), Alexia Putellas (62e) puis Hansen (70e).

Une pluie de buts et une qualification, pour le grand bonheur de l'affluence record présente au stade.

Le Barça poursuit donc son chemin en Ligue des Champions et affrontera le vainqueur du match entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich en demies.

