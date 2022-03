Une mauvaise et plusieurs bonnes nouvelles du côté du RFC Seraing : "Nous avons été patients et nous avons eu raison"

À deux journées de la fin de la phase classique, le promu sérésien, actuel barragiste, doit encore affronter Ostende à la Diaz Arena et Genk au Pairay.

Seraing a bien travaillé durant cette trêve internationale. "L'état d'esprit est bon et nous sommes prêts. Un seul joueur manque à l'appel, il s'agit de Marius. Il doit rentrer cet après-midi et il sera donc présent à l'entraînement ce vendredi", a confié Jean-Louis Garcia en conférence de presse avant d'annoncer plusieurs bonnes nouvelles.

"Daniel Opare et Gérald Kilota qui avaient connu des soucis dernièrement vont bien. compte tenu de son indisponibilité de neuf jours, Kilo pourrait même faire partie du groupe. Ce serait intéressant d'avoir notre capitaine lors de ce déplacement à Ostende", explique l'ancien coach de Nancy avant de poursuivre. "Ablie Jallow a joué 45 minutes contre les U21 et ses sensations étaient vraiment très bonnes. Il a livré de plus une bonne prestation. Il monte en puissance et devrait être dans le groupe. Je me réjouis de son retour car je n'ai pas beaucoup de joueurs comme lui. Nous avons été patients et nous avons eu raison. Ali Sanogo revient bien et il est également un atout offensif qui peut nous aider comme l'atteste son entrée face à OHL", a souligné le technicien français avant d'évoquer une mauvaise nouvelle.

"Le point noir, c'est la blessure de Sami Lahssaini qui s'est blessé à la cuisse droite après une frappe. Il a ressenti directement une douleur musculaire au quadriceps. Il est forfait et sa fin de saison est compromise. Une saison compliquée pour lui à l'arrivée", a conclu Garcia.