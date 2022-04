Le PSG déroule face à Lorient, Messi buteur, Ramos monté au jeu

Le PSG a enfin livré une prestation convaincante devant ses supporters.

Ce dimanche soir, le PSG se devait de l'emporter avec la manière face à Lorient pour essayer de calmer ses suppporters, qui ont encore manifesté leur mécontentement sur la situation actuelle du club en début de rencontre. Les Parisiens ont bien compris le message et se mettent à l'abri rapidement. A la douzième minute, Neymar ouvre le score sur une passe décisive de Kylian Mbappé, qui doublera lui-même la mise peu avant la demie-heure de jeu.

Légère alerte en début de seconde période quand Moffi vient réduire l'écart pour Lorient (2-1), mais un but nouveau but de Kylian Mbappé suivi d'une réalisation de Lionel Messi sur une nouvelle passe décisive du génie français remet le PSG sur du velours. En toute fin de rencontre, Neymar vient sceller le score final de la rencontre à 5-1 avec...une nouvelle passe décisivé d'Mbappé, qui est donc décisif dans chaque but parisien ce soir.

Soirée idéale donc pour les Parisiens, qui ont même pu assister au retour de Sergio Ramos pour les vingt dernières minutes de la rencontre.