L'Athletic Bilbao élu meilleur club professionnel européen 2021-2022 par l'UEFA

Dans le cadre des Grassroots Awards organisés par l'UEFA, le club de l'Athletic Bilbao a été recompensé du titre de "meilleur club professionnel européen" pour la saison 2021-2022. Le club succède à Aberdeen, le HJK Helsinki et le Werder Brême, désigné la saison passée.

Le club espagnol a été récompensé pour sa politique de formation des jeunes, lui permettant de devancer les Hongrois de Ferencvaros et les Lituaniens du FC Vilnius. L'UEFA a en effet justifié cette récompense remise au club par son "programme inclusif où son objectif social spécifique démontre son engagement envers son rôle dans la société, la communauté locale et le football de base."

🥇 Athletic take prestigious @UEFA Grassroots Award for Best Professional Club. #AthleticLezama #AthleticClub 🦁