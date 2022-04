Kevin De Bruyne, l'homme du printemps

Le Diable Rouge est toujours au rendez-vous du deuxième tour de la Ligue des Champions.

Ce mardi soir, contre l’Atlético, Manchester City a une nouvelle fois pu compter sur Kevin De Bruyne pour faire la différence dans un match à élimination direct en Ligue des Champions. Une nouvelle fois ? Oui, c’est devenu une habitude pour le Diable Rouge.

Lors de la saison 2018-2019, alors qu’il revient d’une longue blessure, il offre trois passes décisives à ses coéquipiers lors de la victoire 4-3 contre Tottenham. Malheureusement, la règle des buts à l’extérieur avait à l’époque qualifié les Londoniens, qui étaient allés jusqu’en finale.

Un an plus tard, l’ancien de Genk est encore au rendez-vous. Un but et une passe décisive lors du déplacement de son équipe au Real Madrid (victoire 1-2). Il a aussi donné une passe décisive contre l’Olympique Lyonnais, en vain malheureusement puisque les Gones s’étaient qualifiés dans des conditions « Coronavirus ».

La saison dernière, qui a vu les Mancuniens aller en finale, De Bruyne a une nouvelle fois été décisif lors du deuxième tour. Un but contre Mönchengladbach en huitième de finale, un autre face à Dortmund en quart, un contre le PSG en demi… avant de sortir blessé en finale à la suite d’un contact avec Rüdiger.

De Bruyne est donc sur la lignée de ses dernières saisons en Ligue des Champions. Avec cette année le trophée ultime au bout du chemin ? Réponse à la fin du mois de mai.