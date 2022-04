Tottenham voudrait signer définitivement un renfort hivernal

Le Suédois s'éclate depuis son arrivée en prêt de la Juventus.

Selon ce que relaye le Times, Tottenham Hotspur serait prêt à définitivement s'aligner sur Dejan Kulusevski (21 ans). Arrivé dans le cadre d'un prêt payant depuis la Juventus, le Suédois s'est déjà très bien acclimaté sous Conte, avec 5 buts et 2 assists en Premier League.

Le prêt de 18 mois de Kulusevski par la Juve comprend une option d'achat de 25 millions de livres sterling pour le signer cet été, qui passera à 33,5 millions de livres si les Spurs attendent la fin de son prêt ou s'il a joué plus de la moitié de leurs matches.

Antonio Conte est un admirateur du joueur, qu'il essayait déjà de signer à l'époque où il entraînait l'Inter de Milan. "Il a commencé à l'Atalanta, puis à Parme et il a joué de manière fantastique.

"Quand j'étais coach à l'Inter, j'ai essayé de demander de le signer mais la Juventus, peut-être qu'ils ont mis plus d'argent, et ils l'ont eu.

"Il n'a que 21 ou 22 ans, il est fort et bon physiquement. Pour Tottenham, je pense que c'est une bonne signature pour le présent et le futur", avait déclaré le technicien dans des propos repris par talkSport.

Un accord pour Kulusevski aurait un impact sur la suite de la carrière de Lucas Moura et Steven Bergwijn chez les Spurs. Moura n'a plus que deux ans à prester dans son contrat actuel, tandis que Bergwijn était une cible de l'Ajax en janvier et aurait été proche de partir.