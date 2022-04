Benoît Costil est sorti du silence : "Des individus mal intentionnés ont cru pouvoir porter atteinte à mon honneur et à ma réputation"

Le gardien de Bordeaux est accusé de racisme par les Ultramarines après les incidents survenus contre Montpellier (0-2) en Ligue 1 avant la trêve internationale.

Benoît Costil (34 ans, 22 matchs en L1 cette saison) est sorti du silence pour annoncer qu'il avait demandé à son avocat d'engager une procédure judiciaire.

"A partir du 20 mars 2022, des individus mal intentionnés ont cru pouvoir porter atteinte à mon honneur et à ma réputation, en colportant publiquement de fausses informations, m'accusant d'avoir eu de soi-disant propos et comportements racistes au sein de l'effectif. Je conteste avec la plus grande force et la plus grande fermeté ces fausses accusations qui ne correspondent, ni à mes valeurs, ni à mon éducation. C'est pourquoi, j'ai demandé à mon avocat, Maître David Boussidan, d'engager les procédures judiciaires adaptées, afin de faire toute la lumière sur cette affaire et les mobiles de leurs auteurs, lesquels devront répondre de leurs agissements", a écrit le portier bordelais sur Instagram.