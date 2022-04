Klopp fait l'éloge de Guardiola : "Le meilleur coach du monde"

Reds et Skyblues se rencontrent ce dimanche pour leur match le plus important de leur saison en Premier League.

Liverpool et City se font la course en Premier League cette saison. Les Reds ne sont qu'à un point des Citizens et peuvent les dépasser au classement, tandis que les coéquipiers de Kevin De Bruyne peuvent les devancer de 4 points.

Dans des propos relayés par les médias anglais et internationaux, le coach de Liverpool Jurgen Klopp a évoqué avec beaucoup d'impatience cette rencontre hautement importante, ce vendredi en conférence de presse. "Je m'attends à un bon match. Je sais que cela n'arrive pas souvent lorsque deux équipes de haut niveau se rencontrent. Notre histoire avec City montre qu'il s'agit souvent d'un match intéressant à regarder, car les deux équipes se donnent à fond."

"Si nous gagnons, nous sommes deux points devant et si nous perdons, nous sommes quatre points derrière. Si c'est un match nul, un point de retard, c'est fini. Quelqu'un pense-t-il que c'est fini ? C'est un match très important. Si nous avions 14 ou 15 points de retard, cela reste un bon match."

Le coach allemand en est même venu à comparer la rivalité entre Liverpuldiens et Mancuniens de ces dernières années à celle entre les joueurs de tennis Rafael Nadal et Roger Federer à l'époque où ils s'échangaient les trophées à leur prime. "Les quatre dernières années, nous nous sommes un peu rapprochés de City. Nous nous sommes poussés à des points incroyables, je n'aurais jamais pensé que ce serait possible. La constance dont les deux équipes ont fait preuve au cours de la période est insensée. Dans le sport, je pense que ce qui aide le plus, c'est un adversaire fort. À long terme, surtout. Je pense que Nadal et Federer ont apprécié leur rivalité. C'est comme ça dans le sport. Je ne dirais pas que je suis reconnaissant que City soit si bon, mais cela n'a pas nui à notre développement."

Il s'est ensuite montré élogieux envers son adversaire préféré, l'Espagnol Pep Guardiola. Il pense tout simplement qu'il est "le meilleur coach du monde."

"Nous sommes tous d'accord sur ce point. Si quelqu'un doute de lui, je ne vois pas comment cela pourrait arriver."