Alphonso Davies se moque ouvertement de Maguire

Le Canadien est en roue libre depuis quelques temps.

En direct sur la plateforme Twitch, le latéral gauche du Bayern Munich Alphonso Davies (21 ans, 16 matchs en Bundesliga cette saison) s'est totalement lâché. En parlant de l'attaquant de Manchester United Cristiano Ronaldo, l'international canadien a allumé le défenseur central des Red Devils Harry Maguire (29 ans, 25 matchs et 1 but en Premier League cette saison).

"Les gars, pouvez-vous imaginer, pouvez-vous imaginer... Tu es Cristiano Ronaldo, l’un des plus grands joueurs de tous les temps, du XXIe siècle. Et ton capitaine est Harry Maguire. Il l’appelle 'capitaine'. Donnez-lui le leadership (à CR7, ndlr). Je ne me moque pas de Maguire, mais Ronaldo devrait porter le brassard", a ensuite précisé Davies.