Serie A : Empoli et la Spezia partagent l'enjeu

Empoli et la Spezia se quittent sur un match nul et vierge (0-0) après une rencontre disputée. Les Azzurri d'Aurelio Andreazzoli prennent douze points d'avance provisoires sur la zone rouge et gagnent également deux places au classement tandis que les Aquilotti de Thiago Motta en prennent onze.