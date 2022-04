Rio Ferdinand prend la défense d'Harry Maguire : "C'est comme la boxe"

En grande difficulté ces derniers mois, le défenseur central de Manchester United reçoit de très nombreuses critiques.

Sur sa chaîne Youtube, l'ancien joueur de Manchestr United Rio Ferdinand a pris la défense d'Harry Maguire (29 ans, 26 matchs et 1 but en Premier League cette saison).

"Avec le maillot de l'Angleterre, il a toujours été phénoménal. On ne peut pas dire que c'est un joueur pourri, il a été incroyable avec l'Angleterre. En sélection, il a été super, mais ils jouent d'une manière particulière qui lui convient mieux. (...) C'est comme la boxe, les styles font les matchs. C'est pareil au foot. La manière de jouer de Manchester United et la façon dont ils essaient de jouer ne conviennent pas à Maguire. Sa confiance en a pris un coup et je me moque de savoir qui tu es, tu peux être Messi, Ronaldo, Zidane, Mbappé... si la confiance est au plus bas, tu n'es pas le même joueur", a expliqué l'ancien défenseur.