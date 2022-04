Timo Werner est sous le choc : "Je nous voyais qualifiés après mon but"

Chelsea est passé tout près d'éliminer le Real Madrid de la Ligue des Champions.

Chelsea se réveille ce mercredi matin avec une vilaine gueule de bois. Après avoir mené 0-3 face au Real, les Blues ont déchanté et ont vu leur adversaire du jour revenir à 2-3, leur permettant de se qualifier suite au score cumulé sur les deux matchs. Auteur d'une grosse prestation et du troisième but des siens, qui aurait pu - dû ? - les envoyer en demies, Timo Werner était évidemment très déçu. "Revenir après une défaite 3-1 à domicile est une très bonne chose pour nous, nous avions tout ce qu'il fallait pour mener 3-0, nous avions la possibilité de nous qualifier", a réagi l'attaquant allemand aux médias du club.

"Mais à la fin, on ne peut pas arrêter Madrid pendant tout le match. Nous le savons, mais nous avons tout essayé dans le temps réglementaire et en prolongation, mais le match à domicile a fait la différence parce que ce match était presque une performance parfaite de notre part, donc nous sommes très déçus après ce que nous avons mis dans ce match et comment nous avons joué."

Il est également revenu sur son but. Un solo dans lequel il met dans le vent deux défenseurs et mystifie Thibaut Courtois. "Quand j'ai célébré mon but, j'ai pensé que ça y était. Nous aurions pu marquer avant pour faire 3-0 mais les officiels ne nous l'ont pas donné, c'est un point dont on peut parler, mais quand j'ai marqué, j'ai pensé que nous en avions fini avec ça. Nous avons failli ne laisser aucune chance à Madrid, mais à la fin, nous devons dire que les buts qu'ils ont marqués étaient très bons."

Et puis, tout s'effondra...

Le tournant : ce but de Rodrygo, sur une passe absolument géniale de Modric. "Il y a eu un moment dans le temps réglementaire où nous n'étions pas comme nous l'étions pendant tout le match et Madrid a la qualité pour marquer contre vous et ils l'ont montré pour le 3-1. Je pense que c'était un but brillant, un centre brillant de Modric, difficile à défendre", reconnait Werner.

Au final, Chelsea peut regretter ses erreurs au match aller, perdu 1-3 à domicile.

"C'était un problème parce que cela nous a mis dans une situation très difficile, mais d'un autre côté, c'est ce qui nous a amenés à ce niveau pour le deuxième match, parce que nous savons que nous devons aller de l'avant et que nous devons tout donner."

"Nous avons fait un excellent match et nous avons eu 10 minutes pour réaliser un miracle, donc c'est très décevant."