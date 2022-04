Un ancien Anderlechtois se paie Ben Arfa: "On a 35 ans, on est des pères de famille maintenant"

Il n'a que très peu apprécié les dernières frasques de Ben Arfa.

Écarté suite à ses propos blessants à l'encontre de Jocelyn Gourvennec, Hatem Ben Arfa (35 ans, 9 apparitions toutes compétitions cette saison) se retrouve sous le feu des critiques. Le milieu offensif de Lille n'a d'ailleurs pas été épargné par son ancien partenaire en équipe de France, Samir Nasri.

"Avec le recul, je me dis qu’il aurait dû agir différemment. On a 35 ans maintenant. Pour la plupart, on est père de famille. Il n’a pas joué pendant un an, donc il doit avoir ce recul nécessaire et se dire : "on m’a tendu la main". Je peux avoir un désaccord avec le coach mais je le règle en tête à tête avec lui. Mais je n’implique pas mon président puisque c’est quand même celui qui t’a pris à Rennes, qui t’a donné ta chance. À Rennes, Hatem avait déjà eu une sortie médiatique où il avait critiqué Julien Stéphan et la façon dont jouait Rennes. Le président passe au-dessus de ça et te redonnes une chance à Lille", a fait remarquer le consultant pour Canal+.

"Je pense qu’à un moment donné, il faut se dire que cet homme croît en moi, vient me chercher, j’essaie au moins de ne pas me faire remarquer, d’avoir le meilleur comportement possible. Après, si ça ne fonctionne pas, tu vas le voir, tu lui serres la main et tu lui dis : "Président, ça ne se passe comme prévu, j’ai envie de partir". Je pense qu’il n’aurait pas dû réagir comme ça, parce que ça donne aussi à manger aux gens qui vont dire qu’il n’a pas changé, que c’est toujours pareil. Pour moi, ce n’est pas le comportement qu’il aurait dû avoir", a ruminé Nasri.