🎥 Bagarre dans le tunnel après Atlético Madrid-Manchester City!

La rencontre entre l'Atlético Madrid et Manchester City a été tendue, comme lors du match aller.

À la 89e minute, un nouveau tacle sévère de Felipe à l'encontre de Phil Foden allait valoir au Brésilien un second carton jaune. L'Anglais en rajoutait cependant une couche, gagnant du temps, ce qui allait agacer Stefan Savic. L'ancien de... Manchester City relevait sans ménagement Foden, déclenchant par là une grosse échauffourée. La situation mettra de longues minutes à se régler, amenant dix minutes d'arrêt de jeu par la suite.

Et une fois le match terminé et l'Atlético éliminé (0-0), les esprits ne s'étaient pas calmés. Selon RMC Sport, présent sur place, une bagarre aurait éclaté en après-match dans le tunnel. Savic aurait été frappé par un membre du staff de Manchester City. Des images ont ensuite filtré, montrant les joueurs hors d'eux dans le couloir menant aux vestiaires. On y voit Šime Vrsaljko hors de lui, jetant ses gants vers les joueurs adverses et, semble-t-il, crachant en direction de Kyle Walker. Le Croate est retenu par ses équipiers et son staff, mais ses intentions semblent claires...