Les prétendants affluent pour Christian Eriksen

De retour à son meilleur niveau à Brentford, le Danois voit plusieurs clubs de Premier League se positionner pour le signer.

Quelle belle histoire que celle de Christian Eriksen. Pressenti par certains pour ne plus jamais jouer au football après son grave accident cardiaque à l'Euro, le milieu de terrain de 30 ans a repris la compétition cet hiver après avoir signé avec Brentford. Et c'est une réussite : 5 matchs, 1 but et 1 assist, ainsi que deux buts en deux matchs avec le Danemark.

Le contrat d'Eriksen avec le club se termine en juin prochain, et des clubs anglais verraient cela d'un bon oeil. Si l'on parlait d'un vif intérêt de son ancien employeur, Tottenham, c'est maintenant Newcastle qui semble en avoir fait sa priorité.

En effet, selon le Northern Echo, les dirigeants des Magpies verraient en Eriksen un potentiel taulier au sein du nouveau projet du club. Le Danois a l'avantage d'être gratuit et Newcastle ne voudrait pas gâcher cela : il lui est promis un salaire revalorisé, en s'alignant sur toutes les autres offres qu'il pourrait recevoir. En outre, la directrice générale du club, Amanda Staveley, qui avait joué un rôle prépondérant dans l'arrivée de Bruno Guimaraes cet hiver, devrait prendre personnellement le dossier en main afin de convaincre le Danois de rejoindre les Magpies.