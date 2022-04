L'Inter Milan intéressé par deux indésirables du Real Madrid

Encore dans la course pour le titre, le club lombard prépare déjà en coulisses la saison prochaine. Et le champion d'Italie lorgne du côté de la Casa Blanca.

L'Inter Milan est fort intéressé par deux joueurs du Real Madrid, Luka Jovic et Dani Ceballos, selon le Corriere dello Sport. Les deux indésirables sont en manque cruel de temps de jeu dans la capitale espagnole (17 et 11 matchs toutes compétitions confondues cette saison) et un départ semble être la meilleure option pour eux et pour la Casa Blanca.