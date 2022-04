Nouvelles rassurantes concernant l'état de santé de Diogo Jota

Dans un communiqué, Liverpool a tenu à se montrer rassurant concernant l'état de santé de son attaquant portugais Diogo Jota.

"L'international portugais a reçu un coup lors du match nul de mercredi soir en Ligue des champions contre Benfica et devra être évalué demain pour décider de sa disponibilité pour affronter Manchester City à Wembley samedi (en FA Cup, ndlr)."

Lors de la conférence de presse d'avant-match, Jürgen Klopp a fait le point sur la condition physique de son joueur : "J'ai dit hier soir que Diogo a reçu un coup - qui a légèrement enflé directement après le match, évidemment pendant que j'étais en conférence de presse. Diogo, il y a de bonnes chances qu'il aille bien mais nous devons regarder de plus près demain. C'est tout."

We will check on Diogo Jota's condition for this weekend's #EmiratesFACup semi-final.