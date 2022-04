Quand Philippe Clement compare l'un de ses joueurs à Romario

L'entraîneur de l'AS Monaco est sous le charme de son buteur. Au point de comparer l'international français à la légende brésilienne Romario.

Philippe Clement a dit tout le bien qu'il pensait de son attaquant Wissam Ben Yedder (31 ans, 30 matchs et 18 buts en L1 cette saison) avant le déplacement de l'AS Monaco au Stade Rennais.

"Wissam apporte de la confiance et de la stabilité à ses coéquipiers. Nous sommes une équipe avec de jeunes joueurs, qui manquent encore de régularité, et il a prouvé ces derniers mois qu’il était toujours disponible et qu’il ne joue pas uniquement pour marquer des buts. Il est très important dans la construction de notre jeu, les adversaires le craignent et il ouvre des espaces pour les autres. Ce n’est pas un grand gabarit, mais il a des qualités vraiment spécifiques. Il me fait un peu penser à Romario, avec des actions typiques du futsal, même si le Brésilien était un peu plus explosif. Les grandes qualités de Wissam sont la vision du jeu, le sens du timing et sa technique dans les petits espaces", a expliqué le technicien belge en conférence de presse.