Après 10 ans au club, ce coach de Premier League prend la porte

Fin d'une aventure qui a commencé en 2012 pour Sean Dyche. En effet, l'entraîneur anglais de 50 ans a été démis de ses fonctions d'entraîneur de Burnley, ce vendredi.



Cette éviction, fait suite à la défaite des Clarets face à la lanterne rouge de Premier League, Norwich City, le weekend dernier. 18e est premier relégable, Burnley compte 4 points de retard sur le 17e Everton.

Burnley Football Club can confirm the Club has parted company with manager Sean Dyche, assistant manager Ian Woan, first-team coach Steve Stone and goalkeeping coach Billy Mercer.