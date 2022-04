Le Club de Bruges attire deux jeunes talents danois

Le FC Bruges a annoncé l'arrivée de deux talents danois, internationaux en équipes de jeunes.

Tobias Lund Jensen (16 ans) et Jonathan Foss (17 ans) ont rejoint le Club de Bruges, où il signent pour trois ans. Jensen est un ailier gaucher et Foss un un défenseur central gaucher. Tous deux débarquent d'Odense, en D1 danoise.

L'objectif est bien sûr de les faire évoluer en D1B et en Youth League avec le Club NXT, en espérant qu'ils se développent au plus vite et percent en équipe A.