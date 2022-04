Anthony Martial, parti pour rester en Andalousie ?

Prêté par Manchester United, le Français pourrait finalement bien rester à Séville.

Lors d'un entretien sur les ondes de Radio Sevilla, le directeur sportif du FC Séville Monchi a été questionné sur le cas Anthony Martial (26 ans).

Prêté par Manchester United en hiver, le Français ne vit pas une aventure espagnole très concluante, la faute à plusieurs blessures. Il n'a disputé que 11 matchs, pour 650 minutes, avec 1 but et 1 assist.

Pourtant, Monchi ne dirait pas non à lever l'option d'achat de Martial, sous contrat par ailleurs avec ManU jusqu'en 2024 : "Son transfert a été moins cher qu'on ne le pense, mais ça reste un pari important, rien que six ou sept millions. Malheureusement, il est difficile d'analyser la performance de Martial quand il a été blessé et maintenant il est blessé à nouveau. Je ne ferme pas la porte à sa continuité bien qu'il y ait beaucoup de choses à voir et à discuter avec le joueur en fin de saison."

Cela est donc envisageable, mais cela dépendra tant de la volonté du club que du joueur, en forte perte de vitesse ces dernières saisons.