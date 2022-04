Un contrat pour Haaland serait déjà prêt à Manchester City

Les chances que Haaland joue encore au Signal Iduna Park la saison prochaine sont faibles. Une clause libératoire sera levée à partir de cet été, permettant au Norvégien de partir pour 75 millions d'euros. Plusieurs clubs veulent se positionner, mais Manchester City semblerait avoir un coup d'avance.

Un contrat de cinq ans serait prêt à l'Etihad Stadium avec un salaire annuel d'un peu moins de 29 millions d'euros. Avec cela, il gagnerait plus que Kevin De Bruyne.

D'après The Daily Mail, le Norvégien aimerait quitter l'Allemagne et envisage de partir vers Manchester. Cependant, il y a d'autres clubs qui suivent l'affaire de près et aimeraient s'offrir à Haaland. Son père Alf-Inge a joué pour The Citizens entre 2000 et 2003.

