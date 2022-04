Peter Bosz reconnaissant envers Jean-Michel Aulas : "Il y a beaucoup de présidents qui auraient réagi autrement"

Malgré une triste 8e place en Ligue 1 et une désillusion en quart de finale de la Ligue Europa contre West Ham (1-1, 0-3), l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais s'est vu accorder un peu de répit puisque le président de l'OL l'a conforté dans ses fonctions.

Peter Bosz s'est montré très reconnaissant envers le président de l'Olympique Lyonnais Jean-Michel Aulas en conférence de presse.

"On voit que c'est un président qui est là depuis longtemps. Il y a beaucoup de présidents qui auraient réagi autrement. Il sait aussi que ce n'est pas fini. J'ai énormément apprécié et j'espère qu'on lui rendra sa confiance avec des résultats et des points", a expliqué le coach des Gones.

Mercredi soir (21h), l'OL n'aura pas le droit à l'erreur sur le terrain de Brest pour continuer de croire à une qualification européenne.