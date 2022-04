"Le Real Madrid a de la chance"

Dani Alvès n'a pas sa langue en poche, surtout quand il faut parler du Real Madrid.

Après la courte victoire de son équipe sur la pelouse de la Real Sociedad (1-0) jeudi, à l’occasion de la 33e journée de Liga, le latéral droit du FC Barcelone, Dani Alves (38 ans, 9 matchs et 1 but en Liga cette saison), a fait preuve de lucidité et tiré un trait sur le titre. Le tout en adressant une pique au Real Madrid, en route pour un 35e sacre en championnat.

"Ils ont eu de la chance que nous soyons arrivés en retard et cela n'a pas été de chance pour nous. Nous aurions pu rivaliser avec eux d'une manière différente. La vie est comme ça. Nous sommes arrivés en retard et nous avons dû tenter un effort barbare. Je savais que ça allait être difficile à cause du niveau de l'adversaire (les Madrilènes, ndlr), mais maintenant nous devons viser la deuxième place. Le titre n'est plus possible désormais. Heureusement pour eux que nous ne sommes pas arrivés avant", a regretté le Brésilien sur la chaîne Movistar+.

A cinq journées de la fin du championnat - et certes avec un match en retard - les Blaugrana comptent 15 points de retard sur les Merengue. Pour voir la formation culée sacrée, il faudrait ainsi que la Maison Blanche s’écroule lors des dernières rencontres...