Liverpool cible un milieu de Bundesliga

Un joueur dans le plus pur style de Jürgen Klopp.

Malgré les performances toujours aussi impressionnantes de son équipe, l'entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp, souhaite renforcer son milieu de terrain la saison prochaine. Dans cette optique, le technicien allemand a ciblé le joueur du RB Leipzig, Konrad Laimer (24 ans, 22 matchs et 4 buts en Bundesliga cette saison), selon le magazine Kicker. Milieu infatigable, l'international autrichien est un renfort idéal aux yeux du coach des Reds, qui a demandé à sa direction de tout faire pour le recruter.

Le natif de Salzbourg n'aura plus qu'un an de contrat cet été et son prix est estimé autour de 25 millions d'euros. Un montant largement à la portée du club de la Mersey. Mais ce dernier n'est pas seul sur ce dossier puisque le Bayern Munich, le Borussia Dortmund ou encore Manchester United se sont également renseignés.