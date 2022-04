Un joueur du PSG se propose à la Juventus

Il sera libre en juin prochain.

En fin de contrat en juin, l’ailier Angel Di Maria (34 ans, 21 matchs et 3 buts en L1 cette saison) se rapproche d’un départ libre du Paris Saint-Germain. Poussé vers la sortie et en quête d’un nouveau club, l’Argentin a d'ailleurs proposé ses services à la Juventus Turin, d’après les informations du journal italien Tuttosport ce vendredi. Lancée dans une opération de rajeunissement de son effectif, la Vieille Dame ne fermerait tout de même pas la porte à El Fideo. Mais pas à n’importe quel prix.

Conscients de la belle opportunité de pouvoir recruter l’Albiceleste sans indemnité de transfert, les Bianconeri attendent, pour explorer plus sérieusement cette piste, que Di Maria réalise un effort conséquent en acceptant de considérablement baisser son salaire, actuellement fixé à 10 M€ par an au PSG. Quoi qu’il arrive, les deux parties ne restent pas fermées à l’idée d’envisager une collaboration.

Mais les Turinois assurent leurs arrières et continuent, en parallèle, de suivre d’autres éléments plus jeunes comme David Neres (Shakhtar Donetsk), Nicolo Zaniolo (Roma) et dans une moindre mesure Antony (Ajax Amsterdam), qui représenterait un investissement bien plus conséquent.