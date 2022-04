🎥 Premier League : quadruplé de Gabriel Jesus face à Christian Kabasele, Tielemans et Castagne tenus en échec

Suite de la 34e journée de Premier League avec trois rencontres au programme de l'aprÚs-midi.

Leicester City - Aston Villa

Youri Tielemans et Tomothy Castagne (titulaires) ont été tenus en échec à domicile par Aston Villa et enregistre un troisième match de suite sans victoire, avant son rendez-vous en demie de Conference League face à l'AS Roma.

Manchester City - Watford

KDB et les Cityzens n'ont fait qu'une bouchée de Watford et Christian Kabasele (titulaire). Gabriel Jesus (4e, 23e, 49e et 53e) s'est offert un quadruplé et Rodri (34e) plantait le troisième but des siens. De Bruyne se mettait également en évidence avec deux assists pour le Brésilien, dont un superbe centre sur son second but. Henri Kamara (28e) sauvait l'honneur sur un service de l'ancien Brugeois Emmanuel Dennis.

Norwich - Newcastle

Joelinton (35e et 41e) et Bruno Guimarães (49e) offrent la victoire aux Magpies sur la pelouse de la lanterne rouge.