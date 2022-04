Lyon s'est imposé ce samedi soir contre Montpellier.

Trois jours après sa défaite à Brest (1-2), l'Olympique Lyonnais a repris de belle manière sa marche vers l'avant en disposant de Montpellier (5-2) ce samedi lors de la 34e journée de Ligue 1. Provisoirement de retour à 4 points du 3e, Rennes, les Gones gardent l'espoir d'accrocher une place pour l'Europe, comme l'a expliqué le milieu de terrain Houssem Aouar (23 ans, 32 matchs et 5 buts en L1 cette saison) au coup de sifflet final.

"On est contents d'avoir gagné ce match, c'est important pour la suite. Malgré tout, on y croit encore, donc à nous de continuer à bosser avec beaucoup d'humilité et de confiance. Maintenant, il va falloir enchaîner, car on sait que c'est ce qui nous pose problème cette saison et on est très déçus de ne pas le faire. J'espère que cette fois, ce sera la bonne. Ce n'est pas parler pour parler. On va bosser pour y croire", a clamé le Gone, auteur d'un doublé face au MHSC, sur Prime Vidéo.

Rendez-vous sur la pelouse de Marseille le 1 mai pour confirmer !