Un Marseillais dans le viseur de Séville et Villarreal

Prêté à Marseille depuis le début de saison, l'international marocain a la cote en Espagne.

Direction la Liga pour Amine Harit? L'international marocain de 24 ans peut en tout cas compter sur l'intérêt de deux belles écuries du championnat espagnol. Selon le média espagnol Fichajes, Villarreal et Séville envisagent de le faire signer l'été prochain.

Âgé de 24 ans, Amine Harit appartient à Schalke 04, mais évolue à Marseille depuis le début de saison. Il a disputé 28 rencontres avec l'OM, pour cinq buts et trois assists. Et il termine la saison en force puisqu'il a inscrit trois buts et distillé deux passes décisives lors de ses six dernières sorties en Ligue 1.