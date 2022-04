"Le Real doit se préoccuper d'affronter Manchester City"

L'Argentin, ancien joueur de Manchester City, estime que Manchester City est le grand favori de la confrontation face au Real.

Mardi, Manchester City reçoit le Real Madrid en demi-finale aller de la Ligue des Champions. Si les Merengue partent favoris pour certains en raison de leur glorieux passé, ce n’est pas forcément le cas si on se réfère à la forme du moment et l’ancien attaquant des Skyblues, Carlos Tevez (38 ans), a tenu à le souligner.

"Entre Man City et le Real, c'est du 50/50. Je suis très heureux de voir City à un tel niveau, bataillant avec les meilleurs d'Europe. C'est très impressionnant de voir ce qu'est devenu City en une décennie, passé de l'équipe qui tentait d'émerger du milieu de tableau à une formation qui regarde droit dans les yeux les plus grands clubs, a apprécié l’Argentin sur le site officiel des Citizens. Aujourd'hui, tout a changé. C'est presque le Real qui doit se préoccuper d'affronter City ! Tout le monde sait ce dont City est capable, tous connaissent la force de son effectif et la solidité du club."

Pour disputer la deuxième finale de C1 de son histoire, la bande à Pep Guardiola sait ce qu’il lui reste à faire.