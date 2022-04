🎥 Süper Lig : Kasimpasa s'impose au Besiktas grâce à un doublé de Jackson Muleka

L'international congolais a encore fait trembler les filets ce lundi soir lors de la 34ème journée du championnat turc.

Kasimpasa s'est imposé au Besiktas grâce à un doublé de Jackson Muleka(28e et 82e) et un but de Mortadha Ben Ouannes (45+1e). Les visiteurs se hissent à la 11e place avec 47 points tandis que le champion en titre occupe la 7ème place avec 51 unités. À noter que Michy Batshuayi était aligné d'entrée de jeu du côté des locaux.

Muleka a claqué 11 buts et distillé 3 assists en 10 rencontres depuis qu'il évolue en Turquie !



Non Muleka proficiiat ! 👏🏾👏🏾👏🏾 Quelle grosse 2eme partie de saison https://t.co/F4mIXryGfD — Double facette 🇨🇩❤️🐆 (@AscaelMatatu) April 25, 2022