Fin d'une impressionnante série pour le Porto de Sergio Conceiçao

Les Dragoes se sont inclinés ce lundi face à Braga (1-0). La première fois depuis...58 matchs.

La dernière défaite du FC Porto remontait en effet au 30 octobre 2020 (2-3 contre Paços de Ferreira). Avec cette série, les hommes de Sergio Conceiçao ont égalé le record de l'AC Milan entre 1991 et 1993, un record dans les six plus grandes compétitions européennes.

Le Portugais, ancien joueur du Standard, avait égalé puis battu le record du Benfica en championnat national (56 matchs sans défaite), un record vieux de 33 ans.

Le FC Porto, leader avec 82 points, a dû retarder son sacre de champion après cette défaite. Avec 6 points d'avance sur le Sporting Portugal à 3 matchs de la fin, les Dragoes sont tout proches d'un 31e titre national.