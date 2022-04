Simon Mignolet et Bruges connaissent la musique: "En play-offs, on ne reçoit pas de cadeaux"

Simon Mignolet est revenu, après la victoire du Club de Bruges contre l'Antwerp, sur la particularité des play-offs.

"La saison dernière, tout le monde disait que nous serions champions car nous avions beaucoup d’avance. Mais dans les play-offs, on ne reçoit aucun cadeau. C’est une question mentale car il ne faut s’occuper que de sa propre situation. Cette année, c’est une autre histoire car nous devons nous occuper de nous et gagner nos matches".

Pour Mignolet, il n’est plus temps de jouer un beau football : "Il faut aussi savoir gagner des rencontres moches. Dans chaque rencontre, il faut gagner les duels, faire son boulot et être heureux de le faire. Chaque seconde, il faut être concentré sur nos tâches et notre travail".

Dans une semaine, c’est avec cette mentalité que le Club de Bruges se rendra au Lotto Park pour la deuxième rencontre des Champion’s Play-offs.