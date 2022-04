Toulouse : le retour du cancre, avec des airs de Pro League

Ce lundi, Toulouse s'est assuré de revenir en Ligue 1, avant de peut-être aller chercher un titre qui ne se discute pas.

Lors de la saison 2019-2020, le TFC avait quitté la Ligue 1 par la toute petit porte. Bon dernier, terminant la saison sur ….18 rencontres sans victoire (dans une saison raccourcie par le Covid), les Violets étaient rétrogradés en Ligue 2. Dans la foulée, pour sa première saison dans cette division, ils doivent encore attendre 5 rencontres pour retrouver le chemin de la victoire.

En juillet dernier, le club décidait de repartir du bon pied. Tout d’abord, Philippe Montanier est arrivé. Après avoir été remercié par le Standard à la suite des mauvais résultats (remplacé par Leye sans que ce soit meilleur au final), l’ancien coach de Lens et de la real Sociedad a mis en place un plan de jeu, simple, efficace, offensif avec un jeu sur les ailes et avec des coups de pied arrêtés efficaces.

Dès le début de la saison, tout a bien fonctionné et le Téfécé a pris son envol. Dans ses rangs, un autre ancien de la Pro League : Brecht Dejaegere. L’ancien de La Gantoise a disputé 27 rencontres, pour 2 buts et 4 passes décisives. Il a surtout été important dans le pressing et le contre-pressing de son équipe.

Enfin, s’il y a bien un homme qui a été important tout au long de la saison, c’est le Néerlandais Branco Van den Boomen. Le milieu de terrain, venu de De Graafschap, aura marqué le championnat de son empreinte : 12 buts, 24 passes décisives (série en cours), ce qui en fait le nouveau recordman des passes décisives sur une saison dans le football professionnel. Oui, c'est mieux que Messi ou De Bruyne !

Il ne manque plus qu’une victoire à Toulouse pour aller sécuriser un titre que le club mérite sportivement depuis le début de la saison. Cela devrait se faire dès lundi prochain sur la pelouse de Rhodez.