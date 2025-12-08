"On peut être content que ce ne soit que 4-0" : Besnik Hasi a une explication après le non-match d'Anderlecht

Après son mois de novembre enchanteur, Anderlecht est retombé les pieds sur terre à Westerlo. Besnik Hasi n'a pas épargné ses joueurs après le match. Pour lui, l'explication de la déculottée ne se trouverait pas dans la tactique ou le physique, mais dans la mentalité.

Besnik Hasi a constaté que tout a mal tourné dès le début. "Nous étions lents, négligents, nous perdions le ballon et étions inexistants dans la surface", a-t-il soupiré. "Tout ce que l'on ne veut pas voir dans un match était présent. Personne n'a joué à son niveau et on peut même être content que cela ne se soit terminé que par un 4-0".

L'entraîneur ne comprend pas : "Nous n'avons à aucun moment participé à ce match. Il faut que nous gardions les pieds sur terre. Nous avons les ingrédients pour bien jouer, mais aujourd'hui, aucun d'entre eux n'était présent".

L'absence de quelques joueurs clés, Hasi ne voulait pas l'utiliser comme excuse. " Kana et Augustinsson sont très importants pour notre défense. On peut chercher des raisons parce que quelques joueurs nous manquaient, mais nous avons assez de joueurs de qualité pour les remplaçer. Ils doivent juste donner beaucoup plus".

Pas d'excuse

Physiquement, la semaine chargée n'a selon lui joué aucun rôle décisif. "Ce n'était pas un problème physique. La mentalité n'était pas là" a-t-il lancé sèchement. "Il faut apporter de l'intensité, gagner les duels. Est-ce trop demander de vouloir atteindre cette deuxième place ? Peut-être, mais nous avons beaucoup de jeunes et ils traversent tout simplement une période moins bonne".

Lire aussi… Tourment d'Anderlecht...et des Diables Rouges au Mondial ? "Nous aurons notre chance contre vous"›Hasi s'est aussi regardé dans le miroir : " Tout le monde a été en dessous de ses capacités. Moi aussi ? Bien sûr, on se remet en question quand on fait une composition. Qui est en forme ? Qui peut jouer ? Mais la manière avec laquelle nous avons presté n'était tout simplement pas suffisante".

Le coach du Sporting n'avait pas vu venir cette brutale rechute : "Nous sommes revenus tard de Genk, mais ce n'est pas une excuse. Il n'y avait aucun signe avant-coureur. Hier, l'ambiance était géniale à l'entraînement. Physiquement, nous n'étions pas au meilleur après ce match, mais le problème n'était pas le ballon. C'était purement un problème d'attitude".