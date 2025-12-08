"On peut être content que ce ne soit que 4-0" : Besnik Hasi a une explication après le non-match d'Anderlecht

"On peut être content que ce ne soit que 4-0" : Besnik Hasi a une explication après le non-match d'Anderlecht
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Après son mois de novembre enchanteur, Anderlecht est retombé les pieds sur terre à Westerlo. Besnik Hasi n'a pas épargné ses joueurs après le match. Pour lui, l'explication de la déculottée ne se trouverait pas dans la tactique ou le physique, mais dans la mentalité.

Besnik Hasi a constaté que tout a mal tourné dès le début. "Nous étions lents, négligents, nous perdions le ballon et étions inexistants dans la surface", a-t-il soupiré. "Tout ce que l'on ne veut pas voir dans un match était présent. Personne n'a joué à son niveau et on peut même être content que cela ne se soit terminé que par un 4-0".

L'entraîneur ne comprend pas : "Nous n'avons à aucun moment participé à ce match. Il faut que nous gardions les pieds sur terre. Nous avons les ingrédients pour bien jouer, mais aujourd'hui, aucun d'entre eux n'était présent".

L'absence de quelques joueurs clés, Hasi ne voulait pas l'utiliser comme excuse. " Kana et Augustinsson sont très importants pour notre défense. On peut chercher des raisons parce que quelques joueurs nous manquaient, mais nous avons assez de joueurs de qualité pour les remplaçer. Ils doivent juste donner beaucoup plus".

Pas d'excuse

Physiquement, la semaine chargée n'a selon lui joué aucun rôle décisif. "Ce n'était pas un problème physique. La mentalité n'était pas là" a-t-il lancé sèchement. "Il faut apporter de l'intensité, gagner les duels. Est-ce trop demander de vouloir atteindre cette deuxième place ? Peut-être, mais nous avons beaucoup de jeunes et ils traversent tout simplement une période moins bonne".

Lire aussi… Tourment d'Anderlecht...et des Diables Rouges au Mondial ? "Nous aurons notre chance contre vous"Hasi s'est aussi regardé dans le miroir : " Tout le monde a été en dessous de ses capacités. Moi aussi ? Bien sûr, on se remet en question quand on fait une composition. Qui est en forme ? Qui peut jouer ? Mais la manière avec laquelle nous avons presté n'était tout simplement pas suffisante".

Le coach du Sporting n'avait pas vu venir cette brutale rechute : "Nous sommes revenus tard de Genk, mais ce n'est pas une excuse. Il n'y avait aucun signe avant-coureur. Hier, l'ambiance était géniale à l'entraînement. Physiquement, nous n'étions pas au meilleur après ce match, mais le problème n'était pas le ballon. C'était purement un problème d'attitude".

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Westerlo
Besnik Hasi

Plus de news

Tourment d'Anderlecht...et des Diables Rouges au Mondial ? "Nous aurons notre chance contre vous"

Tourment d'Anderlecht...et des Diables Rouges au Mondial ? "Nous aurons notre chance contre vous"

10:00
"C'est une humiliation" : Colin Coosemans tente de trouver une explication après la débâcle d'Anderlecht

"C'est une humiliation" : Colin Coosemans tente de trouver une explication après la débâcle d'Anderlecht

07:20
Olivier Deschacht particulièrement ému : les hommages du football belge à Glen De Boeck se multiplient

Olivier Deschacht particulièrement ému : les hommages du football belge à Glen De Boeck se multiplient

10:30
Tout le monde à la ramasse ou presque : les cotes des Mauves après l'humiliation à Westerlo

Tout le monde à la ramasse ou presque : les cotes des Mauves après l'humiliation à Westerlo

18:40
1
Le Club inquiète de plus en plus : le mea culpa d'Hans Vanaken avant de recevoir Arsenal

Le Club inquiète de plus en plus : le mea culpa d'Hans Vanaken avant de recevoir Arsenal

09:30
Pas de 15/15 : absolument ridicule, Anderlecht en prend quatre à Westerlo

Pas de 15/15 : absolument ridicule, Anderlecht en prend quatre à Westerlo

17:55
Le tour du monde continue : après plus de 160 matchs en Belgique, il se relance aux Maldives

Le tour du monde continue : après plus de 160 matchs en Belgique, il se relance aux Maldives

08:30
Le football belge sous le choc : Glen De Boeck nous a quittés à 54 ans

Le football belge sous le choc : Glen De Boeck nous a quittés à 54 ans

07:48
🎥Trop facile pour Westerlo : la boulette de Coosemans qui met Anderlecht dans les problèmes après 38 secondes

🎥Trop facile pour Westerlo : la boulette de Coosemans qui met Anderlecht dans les problèmes après 38 secondes

17:00
🎥 Albert Sambi Lokonga décisif...mais éclipsé par le but zlatanesque d'un ancien de Pro League

🎥 Albert Sambi Lokonga décisif...mais éclipsé par le but zlatanesque d'un ancien de Pro League

07:40
📷 Carl Hoefkens au bord du gouffre : des incidents éclatent avec des supporters réclamant son départ

📷 Carl Hoefkens au bord du gouffre : des incidents éclatent avec des supporters réclamant son départ

07:00
Un coup fumant de Marc Overmars ? L'Antwerp veut s'offrir un joueur en difficulté à l'Ajax Amsterdam

Un coup fumant de Marc Overmars ? L'Antwerp veut s'offrir un joueur en difficulté à l'Ajax Amsterdam

06:30
La chance ne sourit pas encore à Felice Mazzù et à Louvain : "Oui, ce sont deux points de perdus"

La chance ne sourit pas encore à Felice Mazzù et à Louvain : "Oui, ce sont deux points de perdus"

23:00
🎥 Le message fort de Rik de Mil : "Mes joueurs rêvent d'aller dans un plus grand club que Charleroi, mais..."

🎥 Le message fort de Rik de Mil : "Mes joueurs rêvent d'aller dans un plus grand club que Charleroi, mais..."

22:30
Pas de chance pour Felice Mazzù et OHL, accrochés par Zulte malgré une avalanche d'occasions et deux poteaux

Pas de chance pour Felice Mazzù et OHL, accrochés par Zulte malgré une avalanche d'occasions et deux poteaux

21:20
Le tube de l'automne se prolonge et relance la course au titre : "On mérite tout ce qui nous arrive"

Le tube de l'automne se prolonge et relance la course au titre : "On mérite tout ce qui nous arrive"

22:00
🎥 Comment le Namurois Mathis Servais a fait souffrir Charleroi : "Il n'était pas obligé d'accepter ça"

🎥 Comment le Namurois Mathis Servais a fait souffrir Charleroi : "Il n'était pas obligé d'accepter ça"

21:00
Quand Matthieu Epolo quittera-t-il le Standard pour jouer la CAN ? "Ils l'ont voulu, et ils l'ont eu"

Quand Matthieu Epolo quittera-t-il le Standard pour jouer la CAN ? "Ils l'ont voulu, et ils l'ont eu"

20:20
10 buts, 11 assists en 16 matchs et une grande révélation : voici le joueur le plus décisif de Belgique

10 buts, 11 assists en 16 matchs et une grande révélation : voici le joueur le plus décisif de Belgique

21:40
🎥 L'Antwerp inaugure son "nouveau" Bosuil en giflant le Racing Genk et revient dans la course au top 6

🎥 L'Antwerp inaugure son "nouveau" Bosuil en giflant le Racing Genk et revient dans la course au top 6

20:40
Un ancien de l'Union ne dirait pas non à finir sa carrière au Parc Duden : "Ça pourrait être très beau"

Un ancien de l'Union ne dirait pas non à finir sa carrière au Parc Duden : "Ça pourrait être très beau"

19:00
Bruges devra éviter l'exode : Jorne Spileers cité dans plusieurs clubs des cinq grands championnats

Bruges devra éviter l'exode : Jorne Spileers cité dans plusieurs clubs des cinq grands championnats

20:00
🎥 Le RFC Liège s'offre Courtrai et se remet à rêver, Radja Nainggolan nettoie une lucarne avec Lokeren

🎥 Le RFC Liège s'offre Courtrai et se remet à rêver, Radja Nainggolan nettoie une lucarne avec Lokeren

19:30
À l'assaut de la défense de Liverpool : un Diable enfin récompensé de sa patience en Premier League

À l'assaut de la défense de Liverpool : un Diable enfin récompensé de sa patience en Premier League

18:20
Officiel : champion avec le Club de Bruges il y a quatre ans, il reprend du service en Arabie Saoudite

Officiel : champion avec le Club de Bruges il y a quatre ans, il reprend du service en Arabie Saoudite

18:00
Stockay encore battu, Emilio Ferrera joue un sale tour à Mons : les résumés de D1 ACFF

Stockay encore battu, Emilio Ferrera joue un sale tour à Mons : les résumés de D1 ACFF

17:30
🎥 Comme au bon vieux temps : Radja Nainggolan signe l'un des buts du weekend d'une frappe dont il a le secret

🎥 Comme au bon vieux temps : Radja Nainggolan signe l'un des buts du weekend d'une frappe dont il a le secret

16:30
Jean Butez sélectionné par Didier Deschamps chez les Bleus ? "À ce rythme..."

Jean Butez sélectionné par Didier Deschamps chez les Bleus ? "À ce rythme..."

16:00
Déplacement boycotté, et pourtant : des supporters d'Anderlecht sont à Westerlo pour une raison bien précise

Déplacement boycotté, et pourtant : des supporters d'Anderlecht sont à Westerlo pour une raison bien précise

14:30
Anderlecht attendu au tournant par un enfant de la maison : "Peut-être le moment idéal pour les surprendre"

Anderlecht attendu au tournant par un enfant de la maison : "Peut-être le moment idéal pour les surprendre"

13:30
La mauvaise habitude apparue contre Anderlecht qu'il faudra éviter contre Marseille : "Ce sera une finale" Réaction

La mauvaise habitude apparue contre Anderlecht qu'il faudra éviter contre Marseille : "Ce sera une finale"

15:45
Pas le moindre tir cadré pour les Zèbres : Malines prend sa revanche sur Charleroi

Pas le moindre tir cadré pour les Zèbres : Malines prend sa revanche sur Charleroi

15:35
3
"Les Diables Rouges pouvaient devenir une génération dorée. Avec le bon entraîneur ? Peut-être"

"Les Diables Rouges pouvaient devenir une génération dorée. Avec le bon entraîneur ? Peut-être"

15:00
Plusieurs boycotts ce dimanche en Pro League : les supporters visiteurs mécontents

Plusieurs boycotts ce dimanche en Pro League : les supporters visiteurs mécontents

07/12
"Si j'étais lui, je pèterais un câble" : l'incompréhension grandit autour de Sébastien Pocognoli

"Si j'étais lui, je pèterais un câble" : l'incompréhension grandit autour de Sébastien Pocognoli

14:00
2
Où était-il passé ? Après des mois dans l'ombre, il refait surface avec l'équipe réserve d'Anderlecht

Où était-il passé ? Après des mois dans l'ombre, il refait surface avec l'équipe réserve d'Anderlecht

12:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 17
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-2 Standard Standard
Union SG Union SG 1-1 La Gantoise La Gantoise
STVV STVV 3-2 FC Bruges FC Bruges
KV Malines KV Malines 1-0 Charleroi Charleroi
Westerlo Westerlo 4-0 Anderlecht Anderlecht
Antwerp Antwerp 3-0 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 1-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved