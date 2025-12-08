"Il défie la présidence" : la guerre entre Marc Brys et Samuel Eto'o commence à devenir une affaire d'État

"Il défie la présidence" : la guerre entre Marc Brys et Samuel Eto'o commence à devenir une affaire d'État
Photo: © photonews
Deviens fan de Cameroun! 1

Marc Brys est dans une situation très tangente vis-à-vis de la fédération camerounaise. L'entraîneur belge attend toujours l'officialisation de son licenciement.

A peine réélu à la tête de la fédération, Samuel Eto'o s'est offert le licenciement de Marc Brys, dont il rêvait depuis des mois. Sauf que notre compatriote ne se laisse pas faire : il ne suffit pas de remplacer son nom par celui d'un autre en bas de la liste en vue de la Coupe d'Afrique des Nations pour s'en débarrasser.

Il attend toujours une annonce officielle : "Si effectivement on me dit que je ne suis plus le sélectionneur du Cameroun, alors il faut le faire officiellement et me payer ce qu’on me doit, et aussi payer ce qui est dû aux membres de mon staff technique qui ont été renvoyés", explique-t-il dans l'interview accordée à Afrik Foot. Rien qu'en ce qui le concerne, cela tournerait autour de 450 000 euros.

Personne ne veut céder

Brys regrette le sabotage de Samuel Eto'o jusque dans la liste finale, orpheline de leaders comme André Onana ou Vincent Aboubakar : "Il a évincé des joueurs importants, des leaders, car c'est évidemment lui qui a fait cette liste. Comment peut-on aller disputer un tel tournoi sans un gardien de niveau mondial, ou sans Aboubakar ? Parce que ce sont des joueurs qui ont du caractère, qui tiennent tête au président. C'est incroyable, mais ça ne m'étonne pas venant de quelqu'un de narcissique, qui pense qu'il est le plus beau".

Samuel Eto'o se verrait-il calife à la place du calife ? "Il y a eu des instructions venues d’en haut, c’est-à-dire de la présidence de la République, demandant au ministre des Sports de ne pas réagir", explique un proche de Narcisse Mouelle Kombi, ancien Ministre des Arts et de la Culture du Cameroun. Ce dernier rappelle que le licenciement du sélectionneur António Conceição avait coûté près de deux millions d’euros, versés par l’Etat, donc par le contribuable.


"En annonçant le renvoi de Marc Brys et de membres de son staff, qui tous ont été choisis et nommés par le ministère des Sports sur instructions du chef de l’Etat Paul Biya, Eto’o semble clairement défier la présidence, et a en plus nommé un coach qui n’a aucune expérience internationale", conclut-il. L'éviction de Marc Brys commence ainsi à prendre des proportions totalement inattendues.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
African Cup of Nations
African Cup of Nations Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Cameroun

Plus de news

"Comme le fils que je n'ai jamais eu" : des retrouvailles émouvantes pour Rudi Garcia grâce aux Diables

"Comme le fils que je n'ai jamais eu" : des retrouvailles émouvantes pour Rudi Garcia grâce aux Diables

14:40
Sans club depuis début novembre, Will Still pourrait déjà avoir trouvé un nouveau défi

Sans club depuis début novembre, Will Still pourrait déjà avoir trouvé un nouveau défi

14:20
Un arbitre de renom pour l'Union en Ligue des Champions : le Club de Bruges n'en garde pas de bons souvenirs

Un arbitre de renom pour l'Union en Ligue des Champions : le Club de Bruges n'en garde pas de bons souvenirs

14:00
🎥 Au Standard, Matthieu Epolo est devenu un vrai leader : "Je dis aux joueurs de célébrer quand on défend bien" Interview

🎥 Au Standard, Matthieu Epolo est devenu un vrai leader : "Je dis aux joueurs de célébrer quand on défend bien"

13:40
Officiel : deux joueurs du Club de Bruges sélectionnés pour la Coupe d'Afrique des Nations

Officiel : deux joueurs du Club de Bruges sélectionnés pour la Coupe d'Afrique des Nations

13:20
🎥 Swedberg a pu rentrer avec le ballon dans le but : le dribble qui a fait s'asseoir Thibaut Courtois

🎥 Swedberg a pu rentrer avec le ballon dans le but : le dribble qui a fait s'asseoir Thibaut Courtois

13:00
Le moment clé de la victoire contre Anderlecht ? L'entraîneur de Westerlo en est certain

Le moment clé de la victoire contre Anderlecht ? L'entraîneur de Westerlo en est certain

12:40
"Il venait me provoquer avec son trash-talking" : un ancien de l'Union balance sur Christian Burgess

"Il venait me provoquer avec son trash-talking" : un ancien de l'Union balance sur Christian Burgess

12:20
Ils avaient prévenu : le 'cadeau' des supporters d'Anderlecht laisse des traces sur le stade de Westerlo

Ils avaient prévenu : le 'cadeau' des supporters d'Anderlecht laisse des traces sur le stade de Westerlo

12:00
Anderlecht et Forest en état d'alerte, les stades bouclés pour 48h : la tension monte avant Union - Marseille

Anderlecht et Forest en état d'alerte, les stades bouclés pour 48h : la tension monte avant Union - Marseille

11:20
Son tout premier but avec Bruges : le futur du football belge en train de s'écrire sous nos yeux ?

Son tout premier but avec Bruges : le futur du football belge en train de s'écrire sous nos yeux ?

11:40
1
Olivier Deschacht particulièrement ému : les hommages du football belge à Glen De Boeck se multiplient

Olivier Deschacht particulièrement ému : les hommages du football belge à Glen De Boeck se multiplient

10:30
Tourment d'Anderlecht...et des Diables Rouges au Mondial ? "Nous aurons notre chance contre vous"

Tourment d'Anderlecht...et des Diables Rouges au Mondial ? "Nous aurons notre chance contre vous"

10:00
Le Club inquiète de plus en plus : le mea culpa d'Hans Vanaken avant de recevoir Arsenal

Le Club inquiète de plus en plus : le mea culpa d'Hans Vanaken avant de recevoir Arsenal

09:30
"On peut être content que ce ne soit que 4-0" : Besnik Hasi a une explication après le non-match d'Anderlecht

"On peut être content que ce ne soit que 4-0" : Besnik Hasi a une explication après le non-match d'Anderlecht

09:00
Le tour du monde continue : après plus de 160 matchs en Belgique, il se relance aux Maldives

Le tour du monde continue : après plus de 160 matchs en Belgique, il se relance aux Maldives

08:30
Le football belge sous le choc : Glen De Boeck nous a quittés à 54 ans

Le football belge sous le choc : Glen De Boeck nous a quittés à 54 ans

07:48
2
🎥 Albert Sambi Lokonga décisif...mais éclipsé par le but zlatanesque d'un ancien de Pro League

🎥 Albert Sambi Lokonga décisif...mais éclipsé par le but zlatanesque d'un ancien de Pro League

07:40
"C'est une humiliation" : Colin Coosemans tente de trouver une explication après la débâcle d'Anderlecht

"C'est une humiliation" : Colin Coosemans tente de trouver une explication après la débâcle d'Anderlecht

07:20
1
📷 Carl Hoefkens au bord du gouffre : des incidents éclatent avec des supporters réclamant son départ

📷 Carl Hoefkens au bord du gouffre : des incidents éclatent avec des supporters réclamant son départ

07:00
Un coup fumant de Marc Overmars ? L'Antwerp veut s'offrir un joueur en difficulté à l'Ajax Amsterdam

Un coup fumant de Marc Overmars ? L'Antwerp veut s'offrir un joueur en difficulté à l'Ajax Amsterdam

06:30
La chance ne sourit pas encore à Felice Mazzù et à Louvain : "Oui, ce sont deux points de perdus"

La chance ne sourit pas encore à Felice Mazzù et à Louvain : "Oui, ce sont deux points de perdus"

23:00
🎥 Le message fort de Rik de Mil : "Mes joueurs rêvent d'aller dans un plus grand club que Charleroi, mais..."

🎥 Le message fort de Rik de Mil : "Mes joueurs rêvent d'aller dans un plus grand club que Charleroi, mais..."

22:30
Le tube de l'automne se prolonge et relance la course au titre : "On mérite tout ce qui nous arrive"

Le tube de l'automne se prolonge et relance la course au titre : "On mérite tout ce qui nous arrive"

22:00
10 buts, 11 assists en 16 matchs et une grande révélation : voici le joueur le plus décisif de Belgique

10 buts, 11 assists en 16 matchs et une grande révélation : voici le joueur le plus décisif de Belgique

21:40
Pas de chance pour Felice Mazzù et OHL, accrochés par Zulte malgré une avalanche d'occasions et deux poteaux

Pas de chance pour Felice Mazzù et OHL, accrochés par Zulte malgré une avalanche d'occasions et deux poteaux

21:20
🎥 Comment le Namurois Mathis Servais a fait souffrir Charleroi : "Il n'était pas obligé d'accepter ça"

🎥 Comment le Namurois Mathis Servais a fait souffrir Charleroi : "Il n'était pas obligé d'accepter ça"

21:00
Quand Matthieu Epolo quittera-t-il le Standard pour jouer la CAN ? "Ils l'ont voulu, et ils l'ont eu"

Quand Matthieu Epolo quittera-t-il le Standard pour jouer la CAN ? "Ils l'ont voulu, et ils l'ont eu"

20:20
🎥 L'Antwerp inaugure son "nouveau" Bosuil en giflant le Racing Genk et revient dans la course au top 6

🎥 L'Antwerp inaugure son "nouveau" Bosuil en giflant le Racing Genk et revient dans la course au top 6

20:40
Bruges devra éviter l'exode : Jorne Spileers cité dans plusieurs clubs des cinq grands championnats

Bruges devra éviter l'exode : Jorne Spileers cité dans plusieurs clubs des cinq grands championnats

20:00
Un ancien de l'Union ne dirait pas non à finir sa carrière au Parc Duden : "Ça pourrait être très beau"

Un ancien de l'Union ne dirait pas non à finir sa carrière au Parc Duden : "Ça pourrait être très beau"

19:00
🎥 Le RFC Liège s'offre Courtrai et se remet à rêver, Radja Nainggolan nettoie une lucarne avec Lokeren

🎥 Le RFC Liège s'offre Courtrai et se remet à rêver, Radja Nainggolan nettoie une lucarne avec Lokeren

19:30
Tout le monde à la ramasse ou presque : les cotes des Mauves après l'humiliation à Westerlo

Tout le monde à la ramasse ou presque : les cotes des Mauves après l'humiliation à Westerlo

18:40
1
À l'assaut de la défense de Liverpool : un Diable enfin récompensé de sa patience en Premier League

À l'assaut de la défense de Liverpool : un Diable enfin récompensé de sa patience en Premier League

18:20
Pas de 15/15 : absolument ridicule, Anderlecht en prend quatre à Westerlo

Pas de 15/15 : absolument ridicule, Anderlecht en prend quatre à Westerlo

17:55
Officiel : champion avec le Club de Bruges il y a quatre ans, il reprend du service en Arabie Saoudite

Officiel : champion avec le Club de Bruges il y a quatre ans, il reprend du service en Arabie Saoudite

18:00

Plus de news

Les plus populaires

African Cup of Nations

 Journée 2
Maroc Maroc 26/12 Mali Mali
Egypte Egypte 26/12 Afrique du Sud Afrique du Sud
Nigéria Nigéria 27/12 Tunisie Tunisie
Ouganda Ouganda 27/12 Tanzanie Tanzanie
Sénégal Sénégal 27/12 République Démocratique du Congo République Démocratique du Congo
Algérie Algérie 28/12 Burkina Faso Burkina Faso
Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 28/12 Cameroun Cameroun
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved