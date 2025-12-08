Réunion capitale à Genk : l'avenir de Thorsten Fink remis en cause ?

Le Racing Genk a subi une lourde défaite sur la pelouse de l'Antwerp ce dimanche. Les Limbourgeois, éliminés par le Sporting d'Anderlecht en Coupe de Belgique, replongent ainsi dans le doute.

Le Racing Genk a vécu un début de saison catastrophique, mettant en suspens l’avenir de Thorsten Fink à la Cegeka Arena. Cependant, les Limbourgeois montraient du mieux ces dernières semaines, avec notamment un beau succès à Braga et une victoire face à Bâle en Europa League.

Mais l’équipe limbourgeoise est retombée dans ses travers lors des deux derniers matchs et a été lourdement battue à l’Antwerp, après avoir été éliminée de la Coupe de Belgique par le Sporting d’Anderlecht.

Le Racing Genk semble donc replonger dans la crise au pire moment, puisqu’il disputera une rencontre capitale sur la pelouse de Midtjylland ce jeudi et qu’il ne figure toujours pas dans le top 6 à treize journées de la fin de la phase classique.

Genk garde sa confiance en Thorsten Fink

De quoi remettre en question le futur de Thorsten Fink ? Non, écrivent nos confrères de Het Laatste Nieuws ce lundi. Une réunion aurait eu lieu au sein du conseil d’administration de Genk et les manquements de l’équipe n’ont pas été entièrement imputés à l’entraîneur allemand.



Thorsten Fink a pourtant reconnu ses torts après la défaite au Bosuil, sans que cela n’ait de conséquences. Genk est aux portes du top 8 en Europa League et figure toujours dans la course aux Champions Play-Offs, et c’est là l’essentiel pour le moment.