🎥 Swedberg a pu rentrer avec le ballon dans le but : le dribble qui a fait s'asseoir Thibaut Courtois

Le Real Madrid a été battu à domicile par le Celta Vigo. Thibaut Courtois a tout tenté pour garder son équipe dans le coup, en vain.

Le Real Madrid est retombé dans ses travers. Alors que les hommes de Xabi Alonso avaient renoué avec la victoire à l'Atheltic Bilbao (0-3) après trois partages de suite en Liga, le Celta Vigo est ve u refaire gronder le Santiago Bernabeu en s'y imposant 0-2.

Les nerfs madrilènes sont à vif : l'équipe a terminé le match à neuf suite aux exclusions de Fran Garcia et Alvaro Carreras dans la dernière demi-heure. Le Real a concédé l'ouverture du score dix minutes après la reprise et n'a jamais su revenir.

Le bateau coule

Pire, le Celta a même fait le break dans le temps additionnel. Déjà auteur du premier but, le Suédois Williot Swedberg, monté à la mi-temps, s'est offert un doublé de toute beauté.

Lancé dans le dos de la défense, il n'a pas tremblé face à Thibaut Courtois, s'offrant même un dribble qui a laissé le Diable Rouge sur les fesses, avant de rentrer avec le ballon dans le but. Pas mal, pour un joueur qui n'avait pas encore marqué le moindre but en Liga cette saison.

Can’t lie if I was Courtois I’d punch him😭 pic.twitter.com/qYnxfaJBww



— (fan) Trey (@UTDTrey) December 7, 2025

Titulaire jusqu'au début du mois de novembre, Ferran Jutgla a quant à lui commencé la rencontre sur le banc. Du côté du Real, c'est la soupe à la grimace : le FC Barcelone a désormais quatre points d'avance en tête de la Liga.