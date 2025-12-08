🎥 Swedberg a pu rentrer avec le ballon dans le but : le dribble qui a fait s'asseoir Thibaut Courtois

🎥 Swedberg a pu rentrer avec le ballon dans le but : le dribble qui a fait s'asseoir Thibaut Courtois

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Le Real Madrid a été battu à domicile par le Celta Vigo. Thibaut Courtois a tout tenté pour garder son équipe dans le coup, en vain.

Le Real Madrid est retombé dans ses travers. Alors que les hommes de Xabi Alonso avaient renoué avec la victoire à l'Atheltic Bilbao (0-3) après trois partages de suite en Liga, le Celta Vigo est ve u refaire gronder le Santiago Bernabeu en s'y imposant 0-2.

Les nerfs madrilènes sont à vif : l'équipe a terminé le match à neuf suite aux exclusions de Fran Garcia et Alvaro Carreras dans la dernière demi-heure. Le Real a concédé l'ouverture du score dix minutes après la reprise et n'a jamais su revenir.

Le bateau coule

Pire, le Celta a même fait le break dans le temps additionnel. Déjà auteur du premier but, le Suédois Williot Swedberg, monté à la mi-temps, s'est offert un doublé de toute beauté.

Lancé dans le dos de la défense, il n'a pas tremblé face à Thibaut Courtois, s'offrant même un dribble qui a laissé le Diable Rouge sur les fesses, avant de rentrer avec le ballon dans le but. Pas mal, pour un joueur qui n'avait pas encore marqué le moindre but en Liga cette saison.

Titulaire jusqu'au début du mois de novembre, Ferran Jutgla a quant à lui commencé la rencontre sur le banc. Du côté du Real, c'est la soupe à la grimace : le FC Barcelone a désormais quatre points d'avance en tête de la Liga.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
La Liga
La Liga Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Celta De Vigo
Real Madrid
Thibaut Courtois

Plus de news

Sans club depuis début novembre, Will Still pourrait déjà avoir trouvé un nouveau défi

Sans club depuis début novembre, Will Still pourrait déjà avoir trouvé un nouveau défi

14:20
Un arbitre de renom pour l'Union en Ligue des Champions : le Club de Bruges n'en garde pas de bons souvenirs

Un arbitre de renom pour l'Union en Ligue des Champions : le Club de Bruges n'en garde pas de bons souvenirs

14:00
🎥 Au Standard, Matthieu Epolo est devenu un vrai leader : "Je dis aux joueurs de célébrer quand on défend bien" Interview

🎥 Au Standard, Matthieu Epolo est devenu un vrai leader : "Je dis aux joueurs de célébrer quand on défend bien"

13:40
Officiel : deux joueurs du Club de Bruges sélectionnés pour la Coupe d'Afrique des Nations

Officiel : deux joueurs du Club de Bruges sélectionnés pour la Coupe d'Afrique des Nations

13:20
Le moment clé de la victoire contre Anderlecht ? L'entraîneur de Westerlo en est certain

Le moment clé de la victoire contre Anderlecht ? L'entraîneur de Westerlo en est certain

12:40
"Il venait me provoquer avec son trash-talking" : un ancien de l'Union balance sur Christian Burgess

"Il venait me provoquer avec son trash-talking" : un ancien de l'Union balance sur Christian Burgess

12:20
Ils avaient prévenu : le 'cadeau' des supporters d'Anderlecht laisse des traces sur le stade de Westerlo

Ils avaient prévenu : le 'cadeau' des supporters d'Anderlecht laisse des traces sur le stade de Westerlo

12:00
Anderlecht et Forest en état d'alerte, les stades bouclés pour 48h : la tension monte avant Union - Marseille

Anderlecht et Forest en état d'alerte, les stades bouclés pour 48h : la tension monte avant Union - Marseille

11:20
Son tout premier but avec Bruges : le futur du football belge en train de s'écrire sous nos yeux ?

Son tout premier but avec Bruges : le futur du football belge en train de s'écrire sous nos yeux ?

11:40
1
"Il défie la présidence" : la guerre entre Marc Brys et Samuel Eto'o commence à devenir une affaire d'État

"Il défie la présidence" : la guerre entre Marc Brys et Samuel Eto'o commence à devenir une affaire d'État

11:00
Olivier Deschacht particulièrement ému : les hommages du football belge à Glen De Boeck se multiplient

Olivier Deschacht particulièrement ému : les hommages du football belge à Glen De Boeck se multiplient

10:30
Tourment d'Anderlecht...et des Diables Rouges au Mondial ? "Nous aurons notre chance contre vous"

Tourment d'Anderlecht...et des Diables Rouges au Mondial ? "Nous aurons notre chance contre vous"

10:00
Le Club inquiète de plus en plus : le mea culpa d'Hans Vanaken avant de recevoir Arsenal

Le Club inquiète de plus en plus : le mea culpa d'Hans Vanaken avant de recevoir Arsenal

09:30
"On peut être content que ce ne soit que 4-0" : Besnik Hasi a une explication après le non-match d'Anderlecht

"On peut être content que ce ne soit que 4-0" : Besnik Hasi a une explication après le non-match d'Anderlecht

09:00
Le tour du monde continue : après plus de 160 matchs en Belgique, il se relance aux Maldives

Le tour du monde continue : après plus de 160 matchs en Belgique, il se relance aux Maldives

08:30
Le football belge sous le choc : Glen De Boeck nous a quittés à 54 ans

Le football belge sous le choc : Glen De Boeck nous a quittés à 54 ans

07:48
2
🎥 Albert Sambi Lokonga décisif...mais éclipsé par le but zlatanesque d'un ancien de Pro League

🎥 Albert Sambi Lokonga décisif...mais éclipsé par le but zlatanesque d'un ancien de Pro League

07:40
"C'est une humiliation" : Colin Coosemans tente de trouver une explication après la débâcle d'Anderlecht

"C'est une humiliation" : Colin Coosemans tente de trouver une explication après la débâcle d'Anderlecht

07:20
1
📷 Carl Hoefkens au bord du gouffre : des incidents éclatent avec des supporters réclamant son départ

📷 Carl Hoefkens au bord du gouffre : des incidents éclatent avec des supporters réclamant son départ

07:00
Un coup fumant de Marc Overmars ? L'Antwerp veut s'offrir un joueur en difficulté à l'Ajax Amsterdam

Un coup fumant de Marc Overmars ? L'Antwerp veut s'offrir un joueur en difficulté à l'Ajax Amsterdam

06:30
La chance ne sourit pas encore à Felice Mazzù et à Louvain : "Oui, ce sont deux points de perdus"

La chance ne sourit pas encore à Felice Mazzù et à Louvain : "Oui, ce sont deux points de perdus"

23:00
🎥 Le message fort de Rik de Mil : "Mes joueurs rêvent d'aller dans un plus grand club que Charleroi, mais..."

🎥 Le message fort de Rik de Mil : "Mes joueurs rêvent d'aller dans un plus grand club que Charleroi, mais..."

22:30
Le tube de l'automne se prolonge et relance la course au titre : "On mérite tout ce qui nous arrive"

Le tube de l'automne se prolonge et relance la course au titre : "On mérite tout ce qui nous arrive"

22:00
10 buts, 11 assists en 16 matchs et une grande révélation : voici le joueur le plus décisif de Belgique

10 buts, 11 assists en 16 matchs et une grande révélation : voici le joueur le plus décisif de Belgique

21:40
Pas de chance pour Felice Mazzù et OHL, accrochés par Zulte malgré une avalanche d'occasions et deux poteaux

Pas de chance pour Felice Mazzù et OHL, accrochés par Zulte malgré une avalanche d'occasions et deux poteaux

21:20
🎥 Comment le Namurois Mathis Servais a fait souffrir Charleroi : "Il n'était pas obligé d'accepter ça"

🎥 Comment le Namurois Mathis Servais a fait souffrir Charleroi : "Il n'était pas obligé d'accepter ça"

21:00
Quand Matthieu Epolo quittera-t-il le Standard pour jouer la CAN ? "Ils l'ont voulu, et ils l'ont eu"

Quand Matthieu Epolo quittera-t-il le Standard pour jouer la CAN ? "Ils l'ont voulu, et ils l'ont eu"

20:20
🎥 L'Antwerp inaugure son "nouveau" Bosuil en giflant le Racing Genk et revient dans la course au top 6

🎥 L'Antwerp inaugure son "nouveau" Bosuil en giflant le Racing Genk et revient dans la course au top 6

20:40
Bruges devra éviter l'exode : Jorne Spileers cité dans plusieurs clubs des cinq grands championnats

Bruges devra éviter l'exode : Jorne Spileers cité dans plusieurs clubs des cinq grands championnats

20:00
Un ancien de l'Union ne dirait pas non à finir sa carrière au Parc Duden : "Ça pourrait être très beau"

Un ancien de l'Union ne dirait pas non à finir sa carrière au Parc Duden : "Ça pourrait être très beau"

19:00
🎥 Le RFC Liège s'offre Courtrai et se remet à rêver, Radja Nainggolan nettoie une lucarne avec Lokeren

🎥 Le RFC Liège s'offre Courtrai et se remet à rêver, Radja Nainggolan nettoie une lucarne avec Lokeren

19:30
Tout le monde à la ramasse ou presque : les cotes des Mauves après l'humiliation à Westerlo

Tout le monde à la ramasse ou presque : les cotes des Mauves après l'humiliation à Westerlo

18:40
1
À l'assaut de la défense de Liverpool : un Diable enfin récompensé de sa patience en Premier League

À l'assaut de la défense de Liverpool : un Diable enfin récompensé de sa patience en Premier League

18:20
Pas de 15/15 : absolument ridicule, Anderlecht en prend quatre à Westerlo

Pas de 15/15 : absolument ridicule, Anderlecht en prend quatre à Westerlo

17:55
Officiel : champion avec le Club de Bruges il y a quatre ans, il reprend du service en Arabie Saoudite

Officiel : champion avec le Club de Bruges il y a quatre ans, il reprend du service en Arabie Saoudite

18:00
Stockay encore battu, Emilio Ferrera joue un sale tour à Mons : les résumés de D1 ACFF

Stockay encore battu, Emilio Ferrera joue un sale tour à Mons : les résumés de D1 ACFF

17:30

Plus de news

Les plus populaires

La Liga

 Journée 15
Real Oviedo Real Oviedo 0-0 Real Mallorca Real Mallorca
Villarreal Villarreal 2-0 Getafe Getafe
Alaves Alaves 1- Real Sociedad Real Sociedad
Real Betis Real Betis 3-5 FC Barcelone FC Barcelone
Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 1-0 Atlético Madrid Atlético Madrid
Elche CF Elche CF 3-0 Girona FC Girona FC
Valencia CF Valencia CF 1-1 Séville Séville
Espanyol Barcelone Espanyol Barcelone 1-0 Rayo Vallecano Rayo Vallecano
Real Madrid Real Madrid 0-2 Celta De Vigo Celta De Vigo
Osasuna Osasuna 21:00 Levante Levante
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved