Interview 🎥 Au Standard, Matthieu Epolo est devenu un vrai leader : "Je dis aux joueurs de célébrer quand on défend bien"

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
🎥 Au Standard, Matthieu Epolo est devenu un vrai leader : "Je dis aux joueurs de célébrer quand on défend bien"
Devenu un véritable leader sur le terrain, Matthieu Epolo réalise un excellent début de saison sous les couleurs du Standard. Entre ses perches, le jeune portier congolais célèbre chaque intervention défensive réussie de ses coéquipiers et tente de véhiculer sa rage de vaincre au reste du groupe.

Sans vraiment briller et en souffrant dans les dix dernières minutes, le Standard a décroché une victoire importante sur la pelouse du Cercle de Bruges, ce samedi. Capitaine en l'absence de Marlon Fossey, Matthieu Epolo était satisfait de voir la réaction du groupe après la triste élimination à Dender en Coupe de Belgique.

"C'est une victoire qui fait plaisir. On sortait d'une défaite à Dender qui a fait mal à tout le club, autant aux supporters qu'au staff et aux joueurs. Le Cercle était venu nous battre 0-3, on était obligés de gagner. C'est une sorte de double revanche pour nous", a-t-il commenté à notre micro, sans toutefois s'enflammer et en restant les pieds sur terre.

"On est déjà concentrés sur le match de vendredi. Ça fait plaisir d'enchaîner deux succès de suite en championnat, mais il en faut un troisième. On a énormément parlé après la défaite à Dender, mais c'est le passé. On doit maintenant se concentrer sur nos objectifs."

Au Standard, Matthieu Epolo est devenu un véritable leader

Au Jan Breydelstadion, le Standard a fait la différence en première période et a inscrit deux buts, mais n'a pratiquement plus rien montré après la pause. Les Rouches ont reculé, Matthieu Epolo a encaissé un but après avoir réalisé un magnifique sauvetage quelques instants auparavant et la pression s'est accentuée devant sa cage en fin de partie. Le Standard a néanmoins tenu bon.

"On a eu un peu chaud lors des dix dernières minutes après leur but, mais on a bien défendu en restant calmes. Le coach n'avait pas demandé que l'équipe recule autant, mais parfois, quand c'est difficile, il faut savoir rester soudés. C'est pour ça que je suis très content de l'équipe."

Célébrer les bonnes interventions défensives, c'est quelque chose de très important"

Le jeune portier congolais véhicule de plus en plus de sérénité. Souvent juste dans ses interventions, Matthieu Epolo a passé un cap depuis la saison dernière, y compris dans sa prestance sur le terrain. Il célèbre chaque tacle et chaque bonne défense de ses défenseurs, pour transmettre la fougue et l'énergie nécessaires lorsque l'on porte un maillot du Standard.

"C'est quelque chose de très important. Depuis le début de la saison, je dis aux joueurs de célébrer quand on défend bien. Les joueurs, quand ils marquent un but, célèbrent. Maintenant, à chaque occasion, j'essaye d'encourager tout le monde et de célébrer", a conclu Matthieu Epolo.

