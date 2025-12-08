"On est très surpris" : La Gantoise réagit au départ d'Ivan Leko pour le Club de Bruges

La Gantoise a réagi officiellement au départ d'Ivan Leko pour le Club de Bruges. Les Buffalos se sont exprimés dans un communiqué ce vendredi en début de soirée.

L'information est tombée ce lundi en fin d'après-midi, Nicky Hayen n'est plus l'entraîneur du Club de Bruges. Suite à un inquiétant bilan de 1/12, le coach a été remercié. Son remplaçant a directement été annoncé : il s'agit de celui qui entraînait La Gantoise depuis le début de saison, Ivan Leko.

Les Buffalons ont été surpris de cette nouvelle : "La Gantoise prend acte de la décision d’Ivan Leko de quitter notre club. C’est par les canaux officiels du Club de Bruges que nous avons appris que Leko devient, avec effet immédiat, l’entraîneur principal des Blauw en Zwart."

"La Gantoise est très surprise par ces événements," pointe le club dans son communiqué avant d'ajouter qu'une "communication ultérieure suivra."

La Gantoise sans T1

La Gantoise n'a donc pour le moment plus d'entraîneur. Une situation à laquelle elle ne s'attendait pas du tout. Le club devra s'activer afin de désigner le nouveau coach.

Le prochain match des Buffalos est programmé à ce dimanche. Ils recevront l'Antwerp, qui vient de s'imposer à deux reprises en championnat (ndlr, face au KRC Genk et à Bruges), après une période plus compliquée.