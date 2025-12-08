"Il venait me provoquer avec son trash-talking" : un ancien de l'Union balance sur Christian Burgess

"Il venait me provoquer avec son trash-talking" : un ancien de l'Union balance sur Christian Burgess
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Christian Burgess ne laissera personne indifférent au Parc Duden. Même ses coéquipiers ont dû apprendre à composer avec sa personnalité sur un terrain.

Très vite après la remontée du club en D1A, le football belge a compris que derrière le caractère bon enfant régnant à chaque match, l'équipe comportait cette nécessaire dose de roublardise pour jouer des coudes au plus haut niveau. Au propre comme au figuré. Christian Burgess en est sans doute la plus belle illustration.

Le défenseur anglais n'hésite jamais à intimider son adversaire dès que l'arbitre a le dos tourné. Siebe Van der Heyden l'a recroisé samedi avec Gand et savait à quoi s'attendre : "Le gars qui donne des coups… puis se roule par terre. On le connaît, hein", rigole-t-il au micro de la RTBF.

La dose de vice qui sert à tout un groupe

Van der Heyden éprouve une certaine tendresse pour son ancien coéquipier mais a dû s'y habituer : "C'est grâce à lui que j’ai appris à faire des petites fautes discrètes. Et on a le même caractère de gagneur : à l’entraînement, on se retrouvait régulièrement tête contre tête, front contre front. Quand il gagnait, il venait me provoquer avec son trash-talking. Moi, je n'aimais pas ça : j’étais jeune, j’étais déstabilisé mais ça m’a endurci".

"Puis, j’ai fait pareil avec lui quand je gagnais, moi ! Burgess, c’est vraiment Dr Jekyll et Mister Hyde : il est tellement tranquille dans la vie, avec son régime végétarien… mais sur le terrain, c’est un pitbull, un trash-talker. Deux mondes différents ! Incroyable", se marre Van der Heyden.


Un soldat toujours aussi précieux pour l'Union : du haut de ses 34 ans et de ses 235 matchs pour le club, Christian Burgess fait partie des piliers du vestiaire qui y conservent l'état d'esprit et la rage de vaincre. Quitte à venir en provoquer certains à l'entraînement. On ne remporte pas un titre sans casser des œufs.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Union SG - Marseille en live sur Walfoot.be à partir de 21:00 (09/12).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Champions League
Champions League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Marseille
Union SG
Christian Burgess

Plus de news

Un arbitre de renom pour l'Union en Ligue des Champions : le Club de Bruges n'en garde pas de bons souvenirs

Un arbitre de renom pour l'Union en Ligue des Champions : le Club de Bruges n'en garde pas de bons souvenirs

14:00
"Comme le fils que je n'ai jamais eu" : des retrouvailles émouvantes pour Rudi Garcia grâce aux Diables

"Comme le fils que je n'ai jamais eu" : des retrouvailles émouvantes pour Rudi Garcia grâce aux Diables

14:40
Sans club depuis début novembre, Will Still pourrait déjà avoir trouvé un nouveau défi

Sans club depuis début novembre, Will Still pourrait déjà avoir trouvé un nouveau défi

14:20
Anderlecht et Forest en état d'alerte, les stades bouclés pour 48h : la tension monte avant Union - Marseille

Anderlecht et Forest en état d'alerte, les stades bouclés pour 48h : la tension monte avant Union - Marseille

11:20
🎥 Au Standard, Matthieu Epolo est devenu un vrai leader : "Je dis aux joueurs de célébrer quand on défend bien" Interview

🎥 Au Standard, Matthieu Epolo est devenu un vrai leader : "Je dis aux joueurs de célébrer quand on défend bien"

13:40
Officiel : deux joueurs du Club de Bruges sélectionnés pour la Coupe d'Afrique des Nations

Officiel : deux joueurs du Club de Bruges sélectionnés pour la Coupe d'Afrique des Nations

13:20
🎥 Swedberg a pu rentrer avec le ballon dans le but : le dribble qui a fait s'asseoir Thibaut Courtois

🎥 Swedberg a pu rentrer avec le ballon dans le but : le dribble qui a fait s'asseoir Thibaut Courtois

13:00
Le moment clé de la victoire contre Anderlecht ? L'entraîneur de Westerlo en est certain

Le moment clé de la victoire contre Anderlecht ? L'entraîneur de Westerlo en est certain

12:40
Ils avaient prévenu : le 'cadeau' des supporters d'Anderlecht laisse des traces sur le stade de Westerlo

Ils avaient prévenu : le 'cadeau' des supporters d'Anderlecht laisse des traces sur le stade de Westerlo

12:00
Son tout premier but avec Bruges : le futur du football belge en train de s'écrire sous nos yeux ?

Son tout premier but avec Bruges : le futur du football belge en train de s'écrire sous nos yeux ?

11:40
1
"Il défie la présidence" : la guerre entre Marc Brys et Samuel Eto'o commence à devenir une affaire d'État

"Il défie la présidence" : la guerre entre Marc Brys et Samuel Eto'o commence à devenir une affaire d'État

11:00
Olivier Deschacht particulièrement ému : les hommages du football belge à Glen De Boeck se multiplient

Olivier Deschacht particulièrement ému : les hommages du football belge à Glen De Boeck se multiplient

10:30
Tourment d'Anderlecht...et des Diables Rouges au Mondial ? "Nous aurons notre chance contre vous"

Tourment d'Anderlecht...et des Diables Rouges au Mondial ? "Nous aurons notre chance contre vous"

10:00
Le Club inquiète de plus en plus : le mea culpa d'Hans Vanaken avant de recevoir Arsenal

Le Club inquiète de plus en plus : le mea culpa d'Hans Vanaken avant de recevoir Arsenal

09:30
"On peut être content que ce ne soit que 4-0" : Besnik Hasi a une explication après le non-match d'Anderlecht

"On peut être content que ce ne soit que 4-0" : Besnik Hasi a une explication après le non-match d'Anderlecht

09:00
Le tour du monde continue : après plus de 160 matchs en Belgique, il se relance aux Maldives

Le tour du monde continue : après plus de 160 matchs en Belgique, il se relance aux Maldives

08:30
Le football belge sous le choc : Glen De Boeck nous a quittés à 54 ans

Le football belge sous le choc : Glen De Boeck nous a quittés à 54 ans

07:48
2
🎥 Albert Sambi Lokonga décisif...mais éclipsé par le but zlatanesque d'un ancien de Pro League

🎥 Albert Sambi Lokonga décisif...mais éclipsé par le but zlatanesque d'un ancien de Pro League

07:40
"C'est une humiliation" : Colin Coosemans tente de trouver une explication après la débâcle d'Anderlecht

"C'est une humiliation" : Colin Coosemans tente de trouver une explication après la débâcle d'Anderlecht

07:20
1
📷 Carl Hoefkens au bord du gouffre : des incidents éclatent avec des supporters réclamant son départ

📷 Carl Hoefkens au bord du gouffre : des incidents éclatent avec des supporters réclamant son départ

07:00
Un coup fumant de Marc Overmars ? L'Antwerp veut s'offrir un joueur en difficulté à l'Ajax Amsterdam

Un coup fumant de Marc Overmars ? L'Antwerp veut s'offrir un joueur en difficulté à l'Ajax Amsterdam

06:30
La chance ne sourit pas encore à Felice Mazzù et à Louvain : "Oui, ce sont deux points de perdus"

La chance ne sourit pas encore à Felice Mazzù et à Louvain : "Oui, ce sont deux points de perdus"

23:00
🎥 Le message fort de Rik de Mil : "Mes joueurs rêvent d'aller dans un plus grand club que Charleroi, mais..."

🎥 Le message fort de Rik de Mil : "Mes joueurs rêvent d'aller dans un plus grand club que Charleroi, mais..."

22:30
Le tube de l'automne se prolonge et relance la course au titre : "On mérite tout ce qui nous arrive"

Le tube de l'automne se prolonge et relance la course au titre : "On mérite tout ce qui nous arrive"

22:00
10 buts, 11 assists en 16 matchs et une grande révélation : voici le joueur le plus décisif de Belgique

10 buts, 11 assists en 16 matchs et une grande révélation : voici le joueur le plus décisif de Belgique

21:40
Un ancien de l'Union ne dirait pas non à finir sa carrière au Parc Duden : "Ça pourrait être très beau"

Un ancien de l'Union ne dirait pas non à finir sa carrière au Parc Duden : "Ça pourrait être très beau"

19:00
Pas de chance pour Felice Mazzù et OHL, accrochés par Zulte malgré une avalanche d'occasions et deux poteaux

Pas de chance pour Felice Mazzù et OHL, accrochés par Zulte malgré une avalanche d'occasions et deux poteaux

21:20
🎥 Comment le Namurois Mathis Servais a fait souffrir Charleroi : "Il n'était pas obligé d'accepter ça"

🎥 Comment le Namurois Mathis Servais a fait souffrir Charleroi : "Il n'était pas obligé d'accepter ça"

21:00
Quand Matthieu Epolo quittera-t-il le Standard pour jouer la CAN ? "Ils l'ont voulu, et ils l'ont eu"

Quand Matthieu Epolo quittera-t-il le Standard pour jouer la CAN ? "Ils l'ont voulu, et ils l'ont eu"

20:20
🎥 L'Antwerp inaugure son "nouveau" Bosuil en giflant le Racing Genk et revient dans la course au top 6

🎥 L'Antwerp inaugure son "nouveau" Bosuil en giflant le Racing Genk et revient dans la course au top 6

20:40
Bruges devra éviter l'exode : Jorne Spileers cité dans plusieurs clubs des cinq grands championnats

Bruges devra éviter l'exode : Jorne Spileers cité dans plusieurs clubs des cinq grands championnats

20:00
🎥 Le RFC Liège s'offre Courtrai et se remet à rêver, Radja Nainggolan nettoie une lucarne avec Lokeren

🎥 Le RFC Liège s'offre Courtrai et se remet à rêver, Radja Nainggolan nettoie une lucarne avec Lokeren

19:30
Tout le monde à la ramasse ou presque : les cotes des Mauves après l'humiliation à Westerlo

Tout le monde à la ramasse ou presque : les cotes des Mauves après l'humiliation à Westerlo

18:40
1
À l'assaut de la défense de Liverpool : un Diable enfin récompensé de sa patience en Premier League

À l'assaut de la défense de Liverpool : un Diable enfin récompensé de sa patience en Premier League

18:20
Pas de 15/15 : absolument ridicule, Anderlecht en prend quatre à Westerlo

Pas de 15/15 : absolument ridicule, Anderlecht en prend quatre à Westerlo

17:55
La mauvaise habitude apparue contre Anderlecht qu'il faudra éviter contre Marseille : "Ce sera une finale" Réaction

La mauvaise habitude apparue contre Anderlecht qu'il faudra éviter contre Marseille : "Ce sera une finale"

15:45

Plus de news

Les plus populaires

Champions League

 Journée 6
Kairat Almaty Kairat Almaty 09/12 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus
Bayern Munich Bayern Munich 09/12 Sporting Portugal Sporting Portugal
PSV PSV 09/12 Atlético Madrid Atlético Madrid
Atalanta Atalanta 09/12 Chelsea Chelsea
Union SG Union SG 09/12 Marseille Marseille
FC Barcelone FC Barcelone 09/12 Eintracht Francfort Eintracht Francfort
Inter Inter 09/12 Liverpool Liverpool
Monaco Monaco 09/12 Galatasaray Galatasaray
Tottenham Tottenham 09/12 Slavia Prague Slavia Prague
Villarreal Villarreal 10/12 FC Copenhague FC Copenhague
FK Qarabag FK Qarabag 10/12 Ajax Ajax
Juventus Juventus 10/12 Pafos FC Pafos FC
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 10/12 Newcastle Utd Newcastle Utd
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 10/12 Bodo Glimt Bodo Glimt
Real Madrid Real Madrid 10/12 Manchester City Manchester City
Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 10/12 PSG PSG
FC Bruges FC Bruges 10/12 Arsenal Arsenal
SL Benfica SL Benfica 10/12 Napoli Napoli
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved