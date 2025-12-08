"Il venait me provoquer avec son trash-talking" : un ancien de l'Union balance sur Christian Burgess

Christian Burgess ne laissera personne indifférent au Parc Duden. Même ses coéquipiers ont dû apprendre à composer avec sa personnalité sur un terrain.

Très vite après la remontée du club en D1A, le football belge a compris que derrière le caractère bon enfant régnant à chaque match, l'équipe comportait cette nécessaire dose de roublardise pour jouer des coudes au plus haut niveau. Au propre comme au figuré. Christian Burgess en est sans doute la plus belle illustration.

Le défenseur anglais n'hésite jamais à intimider son adversaire dès que l'arbitre a le dos tourné. Siebe Van der Heyden l'a recroisé samedi avec Gand et savait à quoi s'attendre : "Le gars qui donne des coups… puis se roule par terre. On le connaît, hein", rigole-t-il au micro de la RTBF.

La dose de vice qui sert à tout un groupe

Van der Heyden éprouve une certaine tendresse pour son ancien coéquipier mais a dû s'y habituer : "C'est grâce à lui que j’ai appris à faire des petites fautes discrètes. Et on a le même caractère de gagneur : à l’entraînement, on se retrouvait régulièrement tête contre tête, front contre front. Quand il gagnait, il venait me provoquer avec son trash-talking. Moi, je n'aimais pas ça : j’étais jeune, j’étais déstabilisé mais ça m’a endurci".

"Puis, j’ai fait pareil avec lui quand je gagnais, moi ! Burgess, c’est vraiment Dr Jekyll et Mister Hyde : il est tellement tranquille dans la vie, avec son régime végétarien… mais sur le terrain, c’est un pitbull, un trash-talker. Deux mondes différents ! Incroyable", se marre Van der Heyden.



Un soldat toujours aussi précieux pour l'Union : du haut de ses 34 ans et de ses 235 matchs pour le club, Christian Burgess fait partie des piliers du vestiaire qui y conservent l'état d'esprit et la rage de vaincre. Quitte à venir en provoquer certains à l'entraînement. On ne remporte pas un titre sans casser des œufs.