Ce fut bref : revirement de situation concernant l'avenir de Will Still

Sans club depuis début novembre et la fin de son aventure à Southampton, Will Still avait été annoncé comme le candidat numéro 1 pour succéder à Luis Castro au FC Nantes. Son arrivée à la Beaujoire ne se concrétisera cependant pas.

Arrivé à Southampton cet été après un départ soudain du RC Lens, Will Still n’a dirigé que seize matchs Outre-Manche avant d’être licencié, avec un bilan de quatre victoires, six matchs nuls et six défaites.

Sans club depuis début novembre, l’entraîneur de 33 ans avait été aperçu au Lotto Park quelques jours plus tard, lors du Topper entre le Sporting d’Anderlecht et le Club de Bruges. Il avait alors expliqué avoir déjà reçu plusieurs offres, tout en précisant vouloir prendre son temps pour choisir le bon projet.

Will Still ne deviendra pas l'entraîneur du FC Nantes

Ce lundi matin, Ouest-France indiquait que le Belge était le candidat numéro 1 pour succéder à Luis Castro, auteur du pire bilan de l’histoire récente du FC Nantes.

Avant-derniers de Ligue 1 et relégables, les Canaris ont entamé ce week-end une réflexion sur l’avenir de leur entraîneur, et un départ semblait probable.

Lire aussi… Sans club depuis début novembre, Will Still pourrait déjà avoir trouvé un nouveau défi›

Cependant, L'Équipe rapporte que si la piste Will Still a été envisagée ce week-end, elle a déjà été écartée par les dirigeants du FC Nantes. La raison de ce revirement n’a pas encore été dévoilée.