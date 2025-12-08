Disparu des radars, l'ancien Rouche Noah Ohio fait volte-face : "La situation a bien changé en 15 jours"

Disparu des radars, l'ancien Rouche Noah Ohio fait volte-face : "La situation a bien changé en 15 jours"
Photo: © photonews

Disparu des radars, Noah Ohio a fait son retour avec l'équipe première d'Utrecht ce dimanche. L'ancien attaquant du Standard, qui envisageait récemment de quitter le club, pourrait bien avoir changé d'avis.

Arrivé l’été dernier à Utrecht en provenance du Standard, Noah Ohio n’a pas connu un début d’aventure facile dans son pays natal, les Pays-Bas. La saison dernière, il était apparu à 23 reprises en championnat, mais seulement quatre fois comme titulaire, totalisant à peine 1.000 minutes de jeu sur l’ensemble de la saison.

Auparavant incontournable avec les U21 néerlandais, le jeune attaquant de 22 ans espérait pourtant se révéler en Eredivisie après des passages contrastés en Autriche, en Angleterre et en Belgique.

Mais cette saison, le temps de jeu de l’ancien Rouche a encore diminué. Entré en jeu à dix minutes de la fin lors du premier match et aligné à quatre reprises lors des tours préliminaires de l’Europa League, Noah Ohio n’avait plus eu voix au chapitre depuis. Le natif d’Almere n’a même pas été inclus dans la liste européenne d’Utrecht et n’était plus sélectionné en championnat.

Le grand retour de Noah Ohio

La donne a cependant changé ce dimanche. Noah Ohio est entré en jeu à une demi-heure du terme lors de la rencontre entre Utrecht et le FC Twente. Sous contrat jusqu’au 30 juin 2027, le Néerlandais envisageait de demander son départ du club, mais sa situation pourrait évoluer, d’autant que Sébastian Haller s’apprête à disputer la Coupe d’Afrique des Nations et que son autre concurrent, David Min, est blessé.

"Je tiens à remercier les supporters. Ils m’ont toujours soutenu, ce qui en dit long sur eux. Ma situation a évolué depuis deux semaines (quand il pensait demander son départ). On verra quelle est la meilleure solution pour tout le monde. Mais bien sûr, j’ai envie de jouer et de me mesurer au plus haut niveau possible", a-t-il déclaré au micro d'ESPN après la rencontre.

